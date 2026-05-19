بالمستندات.. سيراميكا كليوباترا يكشف عن الخطابات الرسمية لمنح حصة تذاكر النادي لجماهير الزمالك

أرسل نادي سيراميكا كليوباترا، خطابًا رسميًا، إلى رابطة الأندية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، وشركة تذكرتي، لإخطارهما بالتنازل عن حصة النادي في تذاكر مواجهته أمام الزمالك بختام الدوري، لصالح جمهور القلعة البيضاء.

وذكر نادي سيراميكا كليوباترا في خطابه إلى رابطة الأندية وشركة تذكرتي، أنه ليس لديه مانع من التنازل عن حصته في التذاكر، والمُقدرة بـ١٥ الف تذكرة، لصالح نادي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها الثامنة مساء الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويتضح إرسال النادي للخطابين، من خلال صورة من البريد الإلكتروني الرسمي المُرسل لكلًا من رابطة الأندية وشركة تذكرتي، ما يؤكد التزام سيراميكا كليوباترا بقراره والتنازل عن حصته لجماهير الزمالك، وينفي بشكل قاطع كل المهاترات التي ترددت في الساعات الماضية، بشأن عدم إرسال النادي لخطابات رسمية.