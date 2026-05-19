في الفترة الصباحية.. اجتماع لجنتي التعليم والعلاقات العامة للمجمع المقدس

عقدت، صباح اليوم، اللجنة المجمعية للإيمان والتعليم، ولجنة العلاقات العامة اجتماعيهما في ثاني أيام اجتماعات دور الانعقاد السنوي للجان المجمع المقدس.

واستعرض أعضاء اللجنتين كلُ في اجتماعه، التقارير المقدمة من مقرري اللجان الفرعية، وانتهت المناقشات بالاتفاق على التوصيات المزمع تقديمها للعرض في الجلسة العامة للمجمع المقدس.

وتضم لجنة الإيمان والتعليم:

١. لجنة الإكليركيات والمعاهد

٢. ⁠لجنة نشر الوعي العقيدي والإصدارات اللاهوتية

٣. ⁠لجنة المصنفات الفنية

٤. ⁠لجنة التربية الكنسية والمناهج

٥. ⁠لجنة التربية الدينية بالمدارس.

بينما تضم لجنة العلاقات العامة:

١. لجنة إدارة الأزمات

٢. ⁠لجنة المشاركة الوطنية

٣. ⁠لجنة العلاقات المجتمعية.