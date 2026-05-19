ذعر داخل مدينة الكوثر.. ماس كهربائي يُصيب 9 طالبات بحالات إغماء في سوهاج

عاشت مدينة الطالبات التابعة لمعهد الخدمة الاجتماعية بحي الكوثر بمحافظة سوهاج، حالة من القلق والارتباك مساء أمس الاثنين، بعدما تسبب ماس كهربائي مفاجئ داخل المدينة في إصابة 9 طالبات بحالات إغماء وصدمة عصبية، وسط حالة من الذعر بين المقيمات داخل المبنى.

ماذا حدث؟

وبحسب التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوجود عدد من حالات الإغماء بين الطالبات داخل مدينة الطالبات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم التعامل السريع مع الموقف وفرض حالة من المتابعة للاطمئنان على الطالبات.

وكشفت المعاينة الأولية أن الماس الكهربائي أثار حالة من الخوف والهلع بين الطالبات، ما أدى إلى تعرض 9 منهن لحالات إغماء نتيجة الصدمة العصبية، دون تسجيل أي إصابات ظاهرية أو حروق ناتجة عن الحادث.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات لنقل الطالبات إلى مستشفى أخميم المركزي، حيث خضعن للفحوصات الطبية والإسعافات اللازمة، فيما أكد مصدر طبي أن الحالات مستقرة بالكامل، وتم التصريح لهن بالخروج عقب تحسن حالتهن الصحية.

وضمت قائمة المصابات كلًا من: آية ج.م، وشهد ج.هـ، وروان ب.م، وكريمة ا.ز، وبسملة م.إ، وشيماء م.م، وهدى م.ع، وأبرار م.ف، ومريم م.ط، وتراوحت أعمارهن بين 18 و22 عامًا.

الحادث أثار حالة من الجدل بين الطالبات وأسرهن، خاصة مع تكرار المخاوف المرتبطة بسلامة التوصيلات الكهربائية داخل المدن الجامعية، فيما طالب عدد من الأهالي بسرعة مراجعة شبكات الكهرباء وإجراء أعمال الصيانة الدورية حفاظًا على أرواح الطالبات ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الواقعة للوقوف على أسباب حدوث الماس الكهربائي، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان سلامة المبنى وتأمين الطالبات داخل المدينة.