الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظة سوهاج تحسم الجدل: لا صحة لتعذيب طفل داخل دار رعاية بالكوثر والتحقيقات تكشف مصدر الشائعة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

حسمت محافظة سوهاج حالة الجدل التي أثيرت عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم تعذيب طفل داخل مؤسسة دار تربية البنين بحي الكوثر، مؤكدة أن الواقعة المتداولة “مفبركة بالكامل” ولا تمت للواقع بصلة، وذلك بعد فحص دقيق أجرته الجهات المختصة بمديرية التضامن الاجتماعي.

بيان رسمي يرد على ما تم تداوله بشأن تعذيب اطفال الكوثر

وأوضحت المحافظة، في بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء 19 مايو، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود انتهاكات أو وقائع تعذيب داخل إحدى دور الرعاية بسوهاج، عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أن التحقيقات والتحريات أثبتت أن الصور والمنشورات المتداولة تم اقتباسها من صفحات تعود إلى دولة العراق، وتم نشرها منذ فترة طويلة خارج مصر، قبل إعادة تداولها بصورة مضللة على أنها وقعت داخل محافظة سوهاج.

وأكدت المحافظة أن دور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة تخضع لرقابة ومتابعة دورية مستمرة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي، للتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية للأطفال بشكل إنساني وآمن، مع عدم رصد أي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بإساءة معاملة النزلاء داخل المؤسسات التابعة للمحافظة.

وشددت محافظة سوهاج على أهمية تحري الدقة قبل تداول أي أخبار أو منشورات مجهولة المصدر، خاصة تلك التي قد تتسبب في إثارة البلبلة بين المواطنين أو نشر حالة من القلق داخل المجتمع، مؤكدة أنها لن تتهاون مع مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر معلومات مغلوطة تمس الأمن والسلم العام.

كما ناشدت المحافظة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية والقنوات المعتمدة للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم الانسياق وراء الصفحات غير الموثوقة أو الأخبار مجهولة المصدر.

