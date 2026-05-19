الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ابنة أنجلينا جولي تتخلى عن اسم والدها براد بيت

أحمد إبراهيم

عادت عائلة النجمة العالمية أنجلينا جولي إلى دائرة الاهتمام من جديد، بعدما خطفت ابنتها بالتبني زاهارا الأنظار خلال حفل تخرجها من كلية Spelman College، في ظهور أثار الكثير من الجدل بشأن علاقتها بوالدها النجم العالمي براد بيت، خاصة بعد تخليها رسميًا عن استخدام اسمه خلال المناسبة.

وخلال صعودها إلى المسرح لاستلام شهادتها، تم الإعلان عنها باسم "Zahara Marley Jolie" فقط، دون إضافة اسم "بيت"، وهو ما اعتبره كثيرون رسالة واضحة تعكس طبيعة العلاقة الحالية بينها وبين والدها، وفقًا لما نشره موقع geo.tv.

ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة تمامًا، إذ سبق لزاهارا أن استخدمت الاسم نفسه قبل ثلاث سنوات، أثناء تقديم نفسها عند انضمامها إلى نادي Alpha Kappa Alpha الجامعي. وفي مقطع فيديو انتشر آنذاك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عرفت نفسها باسم "Zahara Marley Jolie"، مؤكدة أنها تنحدر من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

تفاصيل الأزمة 

ورغم أن زاهارا لم تتحدث بشكل مباشر عن علاقتها ببراد بيت، فإنها دائمًا ما تظهر ارتباطًا قويًا بوالدتها أنجلينا جولي، التي ترافقها باستمرار في المناسبات العامة والفعاليات المختلفة. وخلال فعالية Mother Daughter Luncheon التي أقيمت الشهر الماضي، ألقت زاهارا كلمة مؤثرة تحدثت فيها عن علاقتها الخاصة بوالدتها، مؤكدة أن الرابط بينهما استثنائي ومبني على الحب والدعم المتبادل.

كما كشفت زاهارا خلال كلمتها أن أنجلينا جولي تبنتها عندما كانت تبلغ ستة أشهر فقط، مشيرة إلى أن الحب الذي جمعهما كان "حبًا تم العثور عليه"، كما أشادت بوالدتها ووصفتها بالشخصية الداعمة والمتفهمة التي علمتها أهمية الرحمة ومساعدة الآخرين.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوترات المستمرة داخل العائلة منذ انفصال أنجلينا جولي وبراد بيت عام 2016، بعد علاقة حب شهيرة بدأت أثناء تصوير فيلم Mr. and Mrs. Smith عام 2004، قبل أن ينتهي زواجهما رسميًا بالطلاق في 2024 بعد سنوات طويلة من النزاعات القانونية والإعلامية.

لعزومات العيد..طريقة عمل ريش ضاني بالخضروات

