دنيا صلاح عبد الله تجسد شخصية مصممة ديكور في مسلسل آخر شقة فوق

تشارك الفنانة دنيا صلاح عبد الله في بطولة مسلسل «آخر شقة فوق»، حيث تقدم من خلال أحداث العمل شخصية «نسمة»، مصممة ديكور، في دور يحمل العديد من التفاصيل الإنسانية والدرامية.

مسلسل «آخر شقة فوق»

ويأتي مسلسل «آخر شقة فوق» تحت قيادة المخرج حسن البلاسي، ومن تأليف ميشيل منير، بينما يتولى التصوير مدير التصوير أمير صقر، وتضع اللمسات الخاصة بالأزياء والاستايلست هدير فارس، ومن إنتاج فري برودكشن للمنتج محمود عبد الحافظ.

ومن المقرر أن يشهد العمل العديد من المفاجآت على مستوى الأحداث والعلاقات الإنسانية المتشابكة، في إطار درامي اجتماعي يحمل طابعًا عصريًا، مع التركيز على قضايا الشباب والطموح والصراعات النفسية والاجتماعية.