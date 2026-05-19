بدرية طلبة تكشف تطورات حالتها الصحية

طمأنت الفنانة بدرية طلبة جمهورها على حالتها الصحية عقب خضوعها لعملية جراحية في عينها، موضحة أنها قامت بتغيير عدسة العين بسبب ضعف النظر.

وقالت بدرية طلبة، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية “صدى البلد 2”، إنها فوجئت مؤخرًا بوجود حملات مدفوعة الأجر تستهدف تشويه صورتها، مؤكدة أنها اكتشفت الشخص الذي يقف وراء تلك الحملات، لكنها أصيبت بحالة من الصدمة لأنها لم تكن تتوقعه، مضيفة: «الناس كلها مش بتجتمع على حب شخص، وأكيد لازم ألاقي شخص حاقد أو مش حابب أوصل».

كما أشارت بدرية طلبة إلى أنها حققت نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال صوتها، بعدما استعانت لعبة PUBG: Battlegrounds ببصمتها الصوتية داخل اللعبة، مؤكدة أن هناك من يحقد عليها في مقابل حب ودعم قطاع كبير من الجمهور، ووجهت رسالة قائلة: «حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط».