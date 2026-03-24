أسوأ من الموت.. أنجلينا جولي تكشف عن تلقيها رسالة من فتاة في غزة

كشفت الفنانة أنجلينا جولى عن تلقيها رسالة من إحدى الفتيات فى غزة، تحدثت خلالها عن الواقع الصعب الذى يعيشه أهل فلسطين منذ بدء الحرب وحتى الآن، مرفقة الرسالة بمجموعة من الصور أمام خيمة الفتاة التى أرسلت لها الرسالة.

ونشرت أنجلينا الصور عبر حسابها بـ«إنستجرام»، وعلقت عليها قائلةً: "تلقيتُ هذه الرسالة من شابة تبلغ من العمر 26 عامًا، فقدت والدها خلال قصف مدفعى فى غزة، وهى تعيش مع أسرتها وتوأمها المصاب بالشلل داخل خيمة فى وسط غزة.. وقد أخبرتنى كيف تبدو الحياة اليومية بالنسبة لها، ولعائلتها، ولجيرانها.. وأردتُ أن أشاركها. فواقعهم ما زال مستمرًا، حتى بينما تتجه أنظارنا إلى أحداث مدمّرة أخرى تتكشف فى أنحاء العالم".

وتابعت كاتبةً جزء من نص الرسالة التى كُتب فيها: "فى الحروب السابقة، كنا نظن أن الفقد أو الموت هو أصعب ما يمكن أن يختبره الإنسان فى هذا البلد. كنا نؤمن أن هذا هو أقصى درجات الألم، وأنه لا يوجد ما هو أسوأ من ذلك. لكن فى هذه الحرب اكتشفنا أن هناك ما هو أسوأ من الموت.. وهو أن تواصل الحياة، ولكن بلا روح، حاملاً عبئًا من المعاناة يوازى فى ثقله أطنان الخرسانة المدمرة التى كانت تقوم عليها مدننا يومًا ما".

وأكملت الرسالة قائلة: “وبعد نحو خمسة أشهر من انتهاء الحرب، لم تعد الحياة فى غزة اليوم تقتصر على النجاة من القصف، بل أصبحت سلسلة طويلة من التفاصيل المرهقة التى تلاحقنا منذ اللحظة التى نستيقظ فيها. الأشياء الصغيرة التى كانت يومًا عادية جدًا، أصبحت الآن شديدة الصعوبة”.