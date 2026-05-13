مستشفى بولاق الدكرور العام يستعيد مرضى الغسيل الكلوي بعد تطوير شامل

نظم مستشفى بولاق الدكرور العام، أمس، احتفالية تحت شعار “يوم الوفاء بالوعد” بمناسبة استقبال مرضى الغسيل الكلوي وعودتهم إلى وحدتهم الأصلية بالمستشفى، بعد غياب استمر ثلاث سنوات قضوها في وحدات بديلة خلال فترة التطوير الشامل.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التطوير شمل البنية التحتية والمنظومة الطبية بالكامل، بهدف تقديم خدمة صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري، وتلبي احتياجات مرضى الغسيل الكلوي وفق أعلى المعايير الطبية العالمية.

استمرار الجهود لتقديم أفضل رعاية طبية

ومن جانبها، رحبت الدكتورة حنان صبري، مدير المستشفى، بالمرضى وذويهم، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو عودتهم إلى بيئة علاجية مجهزة بالكامل تضمن راحتهم وسلامتهم. وتعهدت باستمرار الجهود لتقديم أفضل رعاية طبية، معبرة عن بالغ الامتنان لإدارة مستشفى إمبابة العام للدور الإنساني والمهني الذي قدمته خلال سنوات الاستضافة.

يُعد هذا التطوير خطوة مهمة ضمن جهود وزارة الصحة لتطوير المنشآت الصحية الحكومية وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.