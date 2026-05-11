23 عملية في يوم واحد بمستشفى بلبيس المركزي | صور

قدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر والتقدير إلى أبطال العمليات بمستشفى بلبيس المركزي، وذلك بعد قيام الفرق الطبية بالمستشفى بإجراء إجمالي عدد ٢٣ عملية جراحية ومناظير ذات مهارة بنجاح خلال يوم واحد، في إطار الجهود المكثفة المبذولة لتقديم الخدمة الطبية للمرضى على مدار الساعة، ورفع كفاءة الأداء داخل الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالشرقية بجهود إدارة المستشفى وجميع أعضاء الفرق الطبية من السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، مؤكداً أن انتظام العمل الجراحي وإجراء هذا العدد من العمليات في يوم واحد يدل على مدى الالتزام وكفاءة أداء الفرق الطبية داخل مستشفى بلبيس المركزي، موجهاً بضرورة الاستمرار بنفس الأداء المتميز لخدمة المرضى وتحقيق مزيد من التطوير، كما قدم الشكر لوكيل المديرية، ولمدير عام الطب العلاجي، ولمدير إدارة المستشفيات، ولمدير إدارة الخدمات الطبية، ولمدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، ولمديرة المستشفى، تقديراً للجهود الإشرافية المبذولة لدعم المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن العمليات الـ٢٣ التي تم تنفيذها اليوم، شملت إجراء ٤ جراحات عيون، إلى جانب ٥ عمليات جراحة عامة، و٢ جراحة تجميل، هذا بالإضافة إلى إجراء ١٢ عملية نساء، وجميعها تمت بنجاح والحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الصحية بالأقسام الطبية بالمستشفى.