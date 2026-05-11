بالصور

بقرار من المحافظ | صرف إعانات شهرية وعلاج على نفقة الدولة بالشرقية .. صور

محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

التقي المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بأبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية، ومُتحدي الإعاقة للإستماع إليهم وتلبية إحتياجاتهم وأكد أن خدمة أبناء المحافظة والإستماع إلى مطالبهم وشكواهم في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، ومساندة المواطن مسؤولية الجميع لا يمكن التقصير فيها..قائلاً : نحن هنا لتلبية إحتياجاتكم ونبذل قصارى جهدنا لتقديم افضل الخدمات وفقاً للإمكانات المتاحة، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من أهالي المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية ومُتحدي الإعاقة من مختلف المراكز والمدن والقرى، بحضور كلاً من الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز  نائبي المحافظ والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب وكلاء وزارة التضامن الإجتماعي والعمل ووكيل مديرية الشئون الصحية و مديرة عام خدمة المواطنين بفرع الشرقية للتأمين الصحي، ومديرة عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومديري إدارات الإسكان وخدمة المواطنين بالديوان العام ،وممثل عن مؤسسة تكافل وذلك بقاعه الإجتماعات بالديوان العام.

وخلال اللقاء إستمع محافظ الشرقية إلى طلبات أهالينا من مراكز ومدن (الزقازيق - أبوحماد - ابوكبير-  الصالحية)، والتي تنوعت بين طلبات الحصول على فرصة عمل، إستخراج معاش تكافل وكرامة ، توفير سكن مناسب، صرف مساعدات عاجلة وشهرية، علاج على نفقة الدولة، موجهاً المسؤولين التنفيذيين بالتعامل الفورى مع كل طلب وفقاً للقانون واللوائح، وبما يضمن رفع المعاناة عن المواطنين، عقب إجراء الأبحاث الإجتماعية لهم للتأكد من إستحقاقهم لتلك المساعدات.

وشهد اللقاء توفير (١٠) فرص عمل بالقطاع الخاص وفقاً للحالة الصحية والإجتماعية لكل حالة وسرعة إنهاء إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة والفيزا الخاصة بتكافل وكرامة للحالات المستحقة بعد التسجيل وصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية ل (٥) حالات لمدة تتراوح بين ٤ إلى ٦ أشهر وفقاً للأبحاث الإجتماعية وإجراء (٢) بحث إسكان لحالتين لدراسة إمكانية توفير سكن مناسب وتوفير العلاج على نفقة الدولة لحالة يحتاج اشعة رنين مغناطيسى وعلاج لكونة يعانى من التصلب المتعدد.

اكد محافظ الشرقية حرصه الشديد على تعزيز أواصر الثقة والتواصل الفعّال مع المواطنين بكافة الطرق الممكنة، من خلال متابعة طلباتهم ومشكلاتهم التي يتم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال اللقاء الأسبوعي بالديوان العام وكذلك خلال جولاته الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للاستماع إلي شكواهم على أرض الواقع، وإيجاد الحلول الفورية لها، موضحاً أن الهدف من إطلاق مبادرة «المواطن يسأل..والمحافظ يستجيب» ليست شعارات رنانة…بل تحرك ميدانياً لحل مشكلات المواطنين علي أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المؤداه إليهم بمختلف القطاعات الخدمية، لتعزيز ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي بالشرقية.

وفي ختام اللقاء دعا محافظ الشرقية أبناء المحافظة الراغبين في طرح مشكلاتهم خلال اللقاء الأسبوعي بالديوان العام التقدم بطلب رسمي لدى مكتب خدمة المواطنين موضحاً به تفاصيل المشكلة مُرفقاً بالمستندات اللازمة، علي أن تحديد موعد للمقابلة يوم الإثنين من كل أسبوع طبقاً لتاريخ التقديم.

الشرقية محافظ الشرقية الأسر الأولى بالرعاية الجهاز التنفيذي

