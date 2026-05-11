إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الاولى من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في الثامن أيام المرحلة الأولى من "الموجة لـ٢٩" عن إزالة ١٦ حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت ١٢٠ متراً و ١٠ قيراطاً و ١٤ سهماً، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

اضاف محافظ الشرقية انه تم إزالة ٨ حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية « صرف – اوقاف »، بمساحة ١٢٠ متراً و ٣ قيراطاً و ١٨ سهما ً ، بمراكز (الحسينية - أبو حماد – منيا القمح ) وازالة ٨ حالات تعدي علي أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ٦ قيراطاً و ٢٠ سهماً بمراكز (بلبيس- ههيا- فاقوس – منيا القمح ).

شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.