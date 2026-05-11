الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فعاليات الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية بالتعاون مع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، لتوزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة لموسم ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل أول وزارة الأوقاف، والدكتور السيد النجدي مدير الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية وحجاج ومشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية وذويهم من أبناء المحافظة، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

بدأت فعاليات الإحتفالية بافتتاحية دينيه روحانيه قدمها الدكتور محمد سعيد فتحي مدير إدارة الرواق الأزهري، أعقبها تلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ عزت السيد راشد، أحد نجوم دولة التلاوة.

وفي كلمته أكد محافظ الشرقية حرص الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير كافة أوجه الرعاية والدعم لحجاج بيت الله الحرام، والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء المناسك في سهولة ويسر.

وجّه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بضرورة توفير كافة التيسيرات والرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجههم خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج حتى عودتهم الي أرض الوطن بسلام ، مؤكداً أنه تم إختيار المشرفين بعناية وبتوفيق من الله تعالى، لما يتحملونه من مسؤولية كبيرة في خدمة الحجاج ورعايتهم، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالتعليمات المنظمة وكافة الحقوق والواجبات خلال رحلة الحج.

كما أوصى المحافظ الحجاج بأن يكونوا خير سفراء لمصر، وأن يظهروا بالشكل الحضاري المشرف الذي يعكس مكانة المواطن المصري وأخلاقه الرفيعة، مع الإلتزام الكامل بالمناسك والإبتعاد عن أي مغريات دنيوية قد تشغلهم عن روحانية هذه الرحلة المباركة، داعيًا الله أن يتقبل منهم ويعيدهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين ، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، وأن يوفقهم الله في أداء المناسك على الوجه الأكمل، مطالبًا إياهم بالدعاء لمصر في الأراضي المقدسة.

وخلال كلمته، أوصى الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل أول وزارة الأوقاف الجميع بضرورة إخلاص النيه لله سبحانه وتعالى، وأن يكون الهدف من أداء فريضة الحج ابتغاء مرضاة الله عز وجل، كما دعا الحجاج إلى رد المظالم إلى أهلها، والتحلل من حقوق الغير، والإبتعاد عن كل مال تحوم حوله الشبهات، حتى يكون عملهم خالصًا لوجه الله.

أكد وكيل الوزارة أهمية الإكثار من الدعاء في تلك الأيام المباركة ، مشيرًا إلى أن الحجاج هم ضيوف الرحمن في أطهر بقاع الأرض، وأن دعاء ضيوف الله لا يُرد بإذن الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يوحد كلمة الأمة الإسلامية، ويجمع صفوف المسلمين على الخير والمحبة، ويستر الذنوب، ويتقبل صالح الأعمال.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد النجدي مدير الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أن التقوى هي الزاد الحقيقي للمؤمن، وهي ما تحتاج إليه النفوس التواقة والشواقة إلى رحمة الله ورضوانه، مشيرًا إلى أن الحجاج مقبلون على أطهر البقاع المقدسة، الأمر الذي يستوجب اغتنام هذه الفرصة العظيمة بالتوبة الصادقة، والندم على الذنوب، والعزم على عدم العودة إليها مرة أخرى، كما أوصى الحجاج بتحري الحلال في جميع أمورهم، والإبتعاد عن الفسوق والجدال والمعاصي أثناء أداء المناسك، حتى ينالوا الأجر كاملًا ويعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، ودعاهم إلى اغتنام رؤية آيات الله في المشاعر المقدسة بخشوع وطاعة، وعدم إفساح المجال للشيطان لإفساد روح العبادة بأي تصرف أو سلوك، مؤكدًا ضرورة أن يكون الحج خالصًا لوجه الله الكريم.

أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أن عدد المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م بلغ ١٣٢٧ مواطنًا، وأسفرت القرعة عن فوز ٤٥٣ حاجًا من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى اختيار ١٠ مشرفين للإشراف على البعثة، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة التي تكفل الشفافية وتكافؤ الفرص ، مؤكداً أنه تم إختيار المشرفين بعناية فائقة عقب إجراء اختبارات تحريرية ودينية واجتماعية وإدارية، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة والرعاية للحجاج، فضلًا عن عقد لقاءين توعويين بالتنسيق مع الأزهر الشريف لشرح مناسك الحج الصحيحة، وتوعية الحجاج بكافة الإجراءات والإستعدادات اللازمة، بما يضمن أداء المناسك بسهولة ويسر وفي أجواء آمنة ومنظمة.

أضاف وكيل الوزارة أن بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تضم مستويين؛ حيث يشمل المستوى الثاني ١٣٥ حاجًا تحت إشراف ٣ مشرفين، ومن المقرر سفرهم يوم الأحد الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٦، بينما يضم المستوى الثالث ٣١٨ حاجًا تحت إشراف ٧ مشرفين، ومن المقرر سفرهم يوم الأربعاء الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٦ ، وتم إتخاذ كافة الإستعدادات والتنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية، لضمان تيسير إجراءات السفر والعودة، وتقديم أفضل أوجه الرعاية والخدمات للحجاج طوال فترة أداء المناسك.

شهدت فعاليات الاحتفالية قيام محافظ الشرقية بتوزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية والتي شملت ملابس الإحرام وتأشيرات السفر، وذلك في إطار الحرص على توفير الدعم والرعاية اللازمة لهم قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج موجهاً الشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم موسم حج الجمعيات الأهلية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظة كما حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية معهم قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة.