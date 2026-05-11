استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على شوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح وكيل الوزارة أن المديرية قامت من خلال أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الرقابة التموينية ومجلس مدينة كفر صقر بضبط ذبيحة جاموسي كامله بالعظم ومنزوعة الاحشاء الداخلية مخالفة لقوانين الذبح داخل المجازر الحكومية بإجمالي وزن ( ١٣٤ كيلو جرام)، وذلك داخل أحد محلات الجزارة بنطاق المركز حيث تبين وجود تغيرات واضحة في الخواص الطبيعية للحوم من حيث اللون والرائحة والملمس، بالإضافة إلى وجود تكتلات وآثار دموية تدل على إصابة الذبيحة بالحمى قبل الذبح وعدم تمام النزف.

كما تبين أن الذبح تم خارج المجازر الحكومية ودون إشراف بيطري كامل وتم تحرير محضر بعدة مخالفات، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.