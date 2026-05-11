فرج عامر: بن شرقي قيمة فنية كبيرة وأحد أفضل الصفقات ويصنع الفارق بسهولة

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، باللاعب المغربي أشرف بن شرقي، مؤكدًا أنه أثبت قيمته الفنية الكبيرة في الفترة الأخيرة رغم ما تردد سابقًا حول اقترابه من الرحيل إلى نادي الغرافة القطري.

وقال فرج عامر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن بن شرقي ظهر بشكل مميز خلال مباراة الزمالك، مشيرًا إلى أنه لاعب كبير يمتلك إمكانيات عالية، لكنه لا يُوظف دائمًا في مركزه الطبيعي داخل الملعب.

وأضاف أن اللاعب أثبت كفاءته بشكل واضح عندما شارك في مركز المهاجم الصريح، حيث قدم أداءً قويًا وأظهر قدرات تهديفية لافتة تؤكد أنه لاعب من الطراز الأول.

وتابع أن بن شرقي واصل تقديم مستويات مميزة في مباريات الأهلي وإنبي، وظهر بأداء يعتمد على “السهل الممتنع” في التعامل مع الكرة وصناعة الفارق، ما يعكس خبراته الفنية العالية.

واختتم فرج عامر قائلا ان بن شرقي يمثل إضافة قوية لأي فريق يشارك معه، مشددًا على أنه لا يشك في قيمته الفنية وقدرته على صناعة الفارق داخل الملعب.