سيد عبد الحفيظ يحسم موقف الأهلي من رحيل أشرف بن شرقي

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن مصدر داخل النادي الأهلي أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، والمشرف على الكرة بالنادي اتخذ قرارًا نهائيًا بعدم التفريط في المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تمسك الجهاز الفني باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وأكد الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن الأهلي يرى بن شرقي من العناصر المهمة داخل الفريق، خاصة لما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرات هجومية مميزة، وهو ما دفع الإدارة للاستقرار على استمراره وعدم مناقشة أي عروض تخص رحيله خلال الموسم المقبل.