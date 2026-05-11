لاعب المقاولون السابق: محمد شوقي يرفض تولي منصب مدير الكرة في الأهلي

كشف حسن الشامي، لاعب المقاولون العرب السابق، عن مفاجأة بشأن إمكانية تولي محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، منصب مدير الكرة في النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سيرفض هذا العرض حال تقديمه، رغم تألقه في القيادة الفنية لفريقه.



وقال حسن الشامي في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "فريق زد قدم موسمًا جيدًا للغاية رغم حداثة تواجده في الدوري الممتاز".



وأضاف: "بيراميدز أصبح يعرف طريق البطولات والمنافسة على الألقاب الكبرى".



وأتم: "محمد شوقي سيرفض تولي منصب مدير الكرة في الأهلي حال تلقيه عرضًا من إدارة النادي".