إعلامي: الأهلي يحسم موقفه من ضم مايلي.. والبحث مستمر عن مهاجم أجنبي

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن مصدر داخل النادي الأهلي ، أن إدارة الكرة لم تحصل حتى الآن على توقيع الكونغولي فيستون مايلي مهاجم بيراميدز، كما لم تحدث أي مفاوضات مباشرة مع اللاعب خلال الفترة الحالية، رغم وجود رغبة قوية من جانبه للانتقال إلى القلعة الحمراء.

وأوضح الغندور ، خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن الأهلي يضع ضمن أولوياته التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي يمتلك القدرة على قيادة هجوم الفريق لثلاث أو أربع سنوات مقبلة، ويكون بنفس جودة وتأثير وسام أبو علي، لذلك يتم التركيز على عامل السن والقدرة الفنية عند اختيار الصفقة الجديدة.

وأضاف الغندور ، أن مايلي ووكيله يرحبان بالانتقال إلى الأهلي ويمارسان ضغوطًا من أجل إتمام الصفقة، لكن إدارة النادي لم تحسم موقفها النهائي حتى الآن.