تطبيق سياسة جديدة.. الأهلي يحسم مصير رباعي الأجانب المعار

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن حسم النادي الأهلي لمصير رباعي الأجانب المعارين في الفريق.



وقال محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "الأهلي ينوي تطبيق سياسة جديدة مع بعض العناصر من المحترفين، حيث سيتم التحدث مع بن رمضان ومطالبته بتعديل صيغة التعاقد".



وأضاف: "في حال موافقته سيستمر مع النادي، أما في حال رفضه فسيكون عليه إحضار عرض والرحيل عن الفريق".



وتابع: "استقر مسؤولو الأهلي على تسويق الرباعي أشرف داري وجراديشار وكريستو ورضا سليم خلال فترة الانتقالات المقبلة، في إطار خطة إعادة هيكلة بعض الملفات داخل الفريق".



وأتم: "لا يفضل الأهلي استعادة الرباعي بشكل نهائي إلا في حال تعثر محاولات بيعهم بشكل نهائي مقابل مقابل مادي مناسب، خاصة أن إدارة النادي بدأت في إعداد استراتيجية جديدة تخص العقود والتعامل مع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة".