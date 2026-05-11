ناصر ماهر يعتذر للتوأم.. ويكشف أفضل لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز

تحدث ناصر ماهر لاعب بيراميدز عن العديد من الملفات المهمة خلال ظهوره في برنامج “الناظر” مع الإعلامي أحمد شوبير، مؤكدًا اعتذاره للتوأم حسام حسن وإبراهيم حسن عن أي تصرف بدر منه خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح ناصر ماهر أن أي رد فعل سابق كان نابعًا من حماسه الكبير ورغبته في تمثيل منتخب مصر، مشددًا على احترامه الكامل للجهاز الفني ولجميع عناصر المنتخب.

وأعرب ناصر ماهر عن سعادته الكبيرة بتتويج بيراميدز بلقب كأس مصر، معتبرًا أن البطولة تمثل خطوة مهمة في تاريخ النادي، كما أكد أن الفريق لن يتوقف عند هذا الإنجاز وسيواصل القتال حتى اللحظات الأخيرة من أجل المنافسة على لقب الدوري المصري.

وأشار لاعب بيراميدز إلى أن فريقه يمتلك فرصة حقيقية للمنافسة، رغم اعترافه بأن الزمالك يبقى الأقرب لحصد لقب الدوري هذا الموسم.

وتطرق ناصر ماهر إلى خسارة بيراميدز أمام الزمالك، مؤكدًا أن المباراة حُسمت بسبب تفاصيل صغيرة، وأن الفريق قدم أداءً جيدًا لكنه لم ينجح في استغلال الفرص المتاحة بالشكل المطلوب.

كما أبدى دهشته من تفوق بعض الفرق على أخرى، رغم لعبه مع عدة أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، مؤكدًا أن كرة القدم دائمًا تحمل أمورًا يصعب تفسيرها.

واختتم ناصر ماهر تصريحاته باختيار أفضل اللاعبين في الأندية الكبرى، حيث أكد أن أشرف بن شرقي هو الأفضل داخل الأهلي، بينما يرى أن بيزيرا وعبد الله السعيد هما الأبرز في الزمالك، في حين اختار مهند لاشين كأفضل لاعب داخل صفوف بيراميدز.