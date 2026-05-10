حسام حسن يحدد موعد إعلان قائمة منتخب مصر النهائية لكأس العالم

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن على إعلان القائمة الرسمية يوم 29 مايو الجاري قبل سفر بعثة الفراعنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بيوم واحد.

موعد سفر منتخب مصر إلى أمريكا

واستقر جهاز المنتخب علي منح اللاعبين إجازة يوم 29 مايو وهو اليوم التالي للمباراة الودية أمام روسيا باستاد مصر في العاصمة الجديدة، بحيث ينضم اللاعبون المتواجدون في القائمة النهائية يوم 30 للمنتخب قبل السفر في نفس اليوم إلي أمريكا.

واستقر حسام حسن ، على استدعاء 28 لاعبا لمعسكر المنتخب الأخير استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026، وتضم القائمة النهائية 26 لاعبا، إلا أن حسام حسن فضل ضم 28 لاعبا تحسبا لأى إصابات تضرب الفريق قبل السفر إلى أمريكا.

من جهته كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، موعد سفر المنتخب إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم، حيث سيسافر الفراعنة يوم 30 مايو إلى الولايات المتحدة استعدادا للمونديال، على أن يخوض الفريق مباراة ودية أخيرة أمام البرازيل يوم 6 يونيو فى ولاية أوهايو الأمريكية.

وأعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إنهاء الاتفاق لخوض مباراة ودية أمام روسيا 28 مايو المقبل فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن، إن ودية روسيا ستقام فى التاسعة مساء يوم 28 مايو باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.