الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رضا عبد العال: ركلة جزاء اتحاد العاصمة صحيحة.. وحسام عبد المجيد "ثغرة كبيرة"

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
عبدالله هشام

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر الزمالك أمام اتحاد العاصمة ،بهدف نظيف على ملعب 5 يوليو بالجزائر ، ليتأجل حسم التتويج باللقب إلى مباراة الإياب بالقاهرة ، المقرر إقامتها السبت المقبل 16 من الشهر ذاته.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN :أخطاء حسام عبد المجيد في المباريات الأخيرة أصبحت متكررة ، واللاعب بعيد عن مستواه ، ولابد من عدم الدفع به في لقاء الإياب ، وارتكب مخالفة لا داعي لها مع لاعب فريق اتحاد العاصمة ، وركلة الجزاء التي احتسبها حكم اللقاء الموريتاني دحان ببدا ، صحيحة ولا شك فيها.

وتابع: لابد أن يجري معتمد جمال المدير الفني للزمالك ، بعض التعديلات في تشكيل الفريق بمباراة الإياب أمام اتحاد العاصمة ، أولها عدم الدفع بحسام عبد المجيد وعبد الله السعيد في التشكيل الأساسي ، وعودة محمد اسماعيل لمركز قلب الدفاع

تلقى فريق الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، بينما تقام في السابعة مساءً بتوقيت الجزائر، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم بطل البطولة القارية

