زميلتها أوهمتها بأنها مكملات غذائية..طالبة بالإعدادي تصارع الموت بعد تناولها حبة الغلة بالشرقية

سادت حالة من الحزن والقلق بين أهالي قرية الطالبة ملك أحمد البالغة من العمر 13 عاماً والطالبة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة عوض الله حجازي الإعدادية بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وذلك عقب دخولها العناية المركزة إثر تناولها حبة الغلة السامة.

وأكدت أسرة الطالبة أن نجلتهم كانت من الطالبات المتفوقات دراسياً وتتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين زملائها ومعلميها مشيرين إلى أنها لم تكن تعلم خطورة الحبة التي تناولتها.

وأضافت الأسرة أن إحدى زميلاتها قامت بإقناع الطالبة بأن الحبة عبارة عن مكملات غذائية تساعد على النشاط والتركيز وهو ما دفعها لتناولها دون إدراك لخطورتها قبل أن تتدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ ويتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأشار أفراد الأسرة إلى أن الطالبة ترقد حالياً داخل العناية المركزة وسط متابعة طبية مطالبين الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل وأن تعود سالمة.

وطالبت الأسرة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزميلة المتهمه وتوعية الطلاب بخطورة المواد السامة وضرورة تشديد الرقابة داخل المدارس حفاظاً على سلامة التلاميذ ومنع تكرار مثل هذه الوقائع المؤلمة.

فيما أكد الدكتور عبد الرحمن محمود جار الطفلة المجني عليها أنه سمع استغاثة وصرخات أسرة الطالبة وعلي الفور هرع إليهم ليتفاجئ بحالة ملك وعلي الفور تم تقديم الإسعافات الأولية بحكم خبرته الطبية وتم مرافقة الإسعاف ونقلها الي مستشفي الزقازيق العام.

وأشار الدكتور عبد الرحمن الي اهميه توعية الطلاب بخطورة حبه الغلة السامة وكيفية تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع مثل هذه الحالات.