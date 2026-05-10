كشف حقيقة تعدي سائق توك توك برفقته سيدتين على صاحب دراجة نارية في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" وبرفقته سيدتان بالتعدى بالضرب على قائد دراجة نارية بمنطقة أبو كبير بالشرقية .

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (القائم على النشر "قائد دراجة نارية بدون لوحات معدنية"، وشقيقه) وطرف ثان: (قائد مركبة "توك توك" ، شقيقته ، زوجة شقيقهما) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو كبير، لخلافات بينهما حول أولوية المرور .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم .

تم التحفظ على المركبة والدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.