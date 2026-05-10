تأجيل استئناف المتهمين بقتل عامل ودفنه إثر خلافات سابقة بينهم بالشرقية

أصدرت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدى، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبدالفتاح وسكرتارية حاتم إمام فى جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة زوجين ونجليهما لجلسة 8 من يونيو القادم للمرافعة وكانت محكمة أول درجة عاقبت الزوجان بالإعدام شنقا ومعاقبة ابنهما بالسجن لمدة سنة واحدة لاتهامهم بالاشتراك في قتل عاملا ودفنه إثر خلافات سابقة بينهم بمركز الحسينية.

تعود أحداث القضية رقم 7027 لسنة 2025 جنايات مركز الحسينية، المقيدة برقم 411 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "محمد أ م م" 51 عاما، و"عبير ع أ م" 45 عاما، و"إبراهيم م أ م م" 21 عاما، مقيمين بمركز الحسينية الي محكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم بقتل المجني عليه "عادل ح م" إثر خلاف سابق بينهم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك لخلاف سابق، وذلك بأن استدرجوه إلى حيث يقطنوا بعدما أعد المتهم الأول لذلك جوهرا ساما داخل كبسولة طبية تناولها المجني عليه بعدما أوهموه أنها منشط، وبعدها تخلص منه المتهمون الأول والثالث بدفنه على النحو المبين بالتحقيقات.

تم التحفظ على المتهمين وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين علي ذمة القضية الي محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.