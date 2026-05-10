قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأنبا بولا: 7 حالات تُنهي الخطوبة المسيحية وفق مقترح قانون الأحوال الشخصية
الحبس رجل الأعمال سنة بتهمة التعدي بالضرب على مالك جيم بالشيخ زايد
سكك حديد مصر أمام نقل النواب: زيادة 12.5% في التذاكر و 50 جنيهًا فقط لقطارات الـVIP
الحرب بالشرق الأوسط تدفع ملايين البريطانيين لتخزين النقود الورقية والمواد الغذائية
النيل يخطف طالب الإعدادية بالبلينا في سوهاج
8 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع قطن في الصف
وزير الخارجية يشارك فى فعالية ترويجية لمنصة «حافز» والإعلان عن الجولات التعريفية بالمحافظات
خامنئي يصدر توجيهات جديدة: مواصلة العمليات والرد الحاسم على أي تحرك معاد
الصحة اللبنانية: شهيدان وخمسة جرحى من المسعفين اليوم
بعد الزيادات عالميا.. سعر البنزين والسولار اليوم
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2026.. رابط مباشر للاستعلام
بالمجان.. توقيع الكشف الطبي على 840 مواطنًا في كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استغل تواجدها بمفردها في المنزل..تفاصيل محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الإعاقة بالشرقية

محاكمة المتهم بالاعتداء على طفلة الشرقية
محاكمة المتهم بالاعتداء على طفلة الشرقية
محمد الطحاوي

استغل المتهم  تواجد الطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنزل بمفردها ووالدتها  خارج المنزل لبيع المناديل واعتدي عليها..وانجب منها طفلا.. 

 

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة لشهر أغسطس من العام المنقضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد . أ" 22 سنة مقيم بإحدي القري التابعة لمركز كفر صقر، الي محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم وحملها منه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم واقع المجنى عليها بغير رضاها مستغلاً كونها من ذوى الإعاقة ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة، ولم تأخذه بها شفقة ولا رحمة، فأتى فيها من الكبائر أجلها وأعظمها، واعتدى عليها فحملت منه سفاحاً على النحو الثابت بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق.

وأكد أحمد المالكي محامي المجني عليها أن موكلته  تدعي "زمزم" من ذوي الهمم ولا تتكلم، وغير واعية بشكل كامل، مشيراً إلى أن المتهم استغل تواجدها خارج المنزل لبيع المناديل وتواجد ابنتها في المنزل بمفردها واعتدي عليها.

واضاف أن والدة المجني عليها لم تكتشف الواقعة إلا بعدما لاحظت انتفاخ بطن ابنتها بشكل غير طبيعي، فتوجهت بها إلى المستشفي للكشف عليها حتى أخبرتها الطبيبة بحملها في الشهر السادس.

قرار المحكمة

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الاعاقة وإنجاب طفل منه بإحدي القري التابعة لمركز كفر صقر، لشهر يونيو المقبل لحين ورود تقرير الطبيب النفسي.

الشرقية محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة حبس المتهم تاجير المحاكمة طفلة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة

خوان بيزيرا

معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

ميزات هاتفي Redmi K90 و K90 Pro Max

مع تجربة ألعاب فائقة ..شاومي تكشف عن هاتفي Redmi K90 و K90 Pro Max

مواصفات Vivo S50 Pro Mini

بتصميم يشبه هواتف آيفون آير.. إليك أهم مواصفات Vivo S50 Pro Mini

سيارة لكزس TZ موديل 2027 الجديدة

شاهد| لكزس TZ موديل 2027 الجديدة

بالصور

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد