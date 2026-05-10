ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على طفل وتقييد قدمه بحبل بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طفل وتقييد قدمه بحبل بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد الطفل المجنى عليه (سن 13 "مصاب بكدمات متفرقة" - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) وبسؤاله قرر بتضرره من (أحد الأشخاص) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وتقييد قدميه بحبل وإحداث إصابته لقيامه بإطلاق سراح كلب قام المشكو فى حقه بإيثاقه بأحد أعمدة الإنارة.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بذات العنوان) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، وضُبط بحوزته الحبل المستخدم فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.