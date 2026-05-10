100 ألف مطبوع| ضبط المدير المسئول عن مطبعة بدون ترخيص في الجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، حيث نجحت فى ضبط مطبعة تعمل بدون ترخيص بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، متورطة فى طباعة كميات ضخمة من المطبوعات التجارية المخالفة للقانون.

100 ألف مطبوع تجار

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة، بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسئول، وبحوزته أكثر من 100 ألف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

بمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعةبقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.