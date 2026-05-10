تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب في مشاجرة بالسلام

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب في مشاجرة نشبت بينهما بالسلام أول لـ21 مايو الجاري.



تفاصيل القضية

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب مصابا بطعنات نافذة بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه أثناء معاكسة الأول قريبة المجني عليه فعاتبه وطلب منه الكف عن ذلك فقابل طلبه برفض ثم نشبت بينهما مشاجرة أقدم فيها المتهم على طعن الضحية طعنات متفرقة.

وبمناظرة جثة المجني عليه تبين أنه توفي نتيجة إصابته بـ 5 طعنات متفرقة بالجسم في البطن والصدر والذراعين.

وبمواجهة المتهم (محمد. ح) عاطل اعترف بارتكاب الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.