سقوط عصابة المضاربة بالبورصة للنصب على المواطنين في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بكفر الشيخ.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 / إبريل المنقضى تبلغ لمركز شرطة قلين بكفر الشيخ من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بقيام (شخصين - مقيمان بذات المركز) بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى عقب إيهامه بقدرتهما على استثماره فى مجال المضاربة بالبورصة نظير تحقيق أرباح شهرية وقيامهم بسداد جزء من الأرباح إلا أنهما توقفا عن سدادها ورفضا إعادة باقى المبلغ المستولى عليه.



أمكن ضبط المشكو فى حقهما (عاملان – مقيمان بدائرة مركزى شرطة "دسوق قلين") ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ، وأضافا بقيامها بتسليم المبلغ المستولى عليه إلى (طالبان –مقيمان بنطاق محافظة الإسكندرية) "أمكن ضبطهما" لاستثماره فى مجال المضاربة بالبورصة مقابل عمولة لهما ،وبمواجهة الأخيران أيدا ما سبق وأقرا بأنهما خسرا المبلغ المالى المستولى عليه فى المضاربة على التطبيقات الخاصة بسوق الأوراق المالية على مواقع التواصل الاجتماعي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.