أحمد شوبير: أشرف بن شرقي مستمر مع الأهلي رغم شائعات الرحيل

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن المغربي أشرف بن شرقي يُعد من العناصر الأساسية داخل صفوف الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم ما تردد حول إمكانية رحيله في حال إتمام التعاقد مع إبراهيم عادل.



وأوضح شوبير أن تصريحاته السابقة التي ألمحت لاحتمال رحيل بن شرقي أثارت حالة من الاستياء داخل النادي، مؤكدًا أنه كان يقصد فقط سيناريوهات فنية مرتبطة بضم لاعبين جدد.



وأضاف أن الأيام الأخيرة أثبتت أهمية استمرار بن شرقي مع الأهلي، نظرًا لإمكاناته الفنية الكبيرة ودوره المؤثر داخل الفريق، لافتًا إلى أن اللاعب يمتلك التزامًا واضحًا داخل النادي، وسبق أن رفض عروضًا مالية مغرية من أحد الأندية القطرية مفضلًا البقاء مع القلعة الحمراء.



كما أشار إلى أن الأزمة لا تتعلق برغبة اللاعب في الرحيل، بل ببحثه عن فرص مشاركة أكبر، مؤكدًا أن الجهاز الفني وإدارة النادي يدركان قيمته الفنية وأهمية وجوده خلال المرحلة المقبلة.