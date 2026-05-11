اقتصاد

وزير التخطيط يبحث مع محافظ الشرقية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 وتطوير الطرق

آية الجارحي

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لمتابعة جهود التنمية بالمحافظة والمشروعات المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2026/2027)، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات تطوير الطرق بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بالسيد المحافظ، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز جهود التنمية بمحافظة الشرقية في ضوء خطة العام المالي المقبل، وكذلك ضمن إطار الخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030). وشدد على أهمية التنسيق المستمر مع الوزارات المعنية في الدولة لتذليل كافة التحديات التي تواجه توطين أهداف التنمية بالمحافظات المختلفة.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التوجهات الرئيسة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وبناء الإنسان المصري عبر التركيز على قطاعات التنمية البشرية، بما يضمن انعكاس التحسن الاقتصادي بشكل مباشر على جودة حياة المواطن في مختلف المجالات.
حوكمة الإنفاق والموازنة التشاركية

خطة المواطن

وأوضح الدكتور أحمد رستم أنه، في إطار تطبيق مبادئ حوكمة المال العام والإنفاق، تُصدر الوزارة "خطة المواطن"؛ والتي تتضمن تفصيلاً لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا للاستثمارات العامة والمشروعات بكل محافظة. وأكد أن هذه الخطوة تتيح للمواطنين التعرف عن قرب على المشروعات المنفذة في نطاقهم الجغرافي، بما يضمن إشراك المواطن وتفاعله مع مسيرة التنمية المستمرة في محافظته.
كما لفت الوزير إلى التنسيق القائم مع وزارة المالية لتنفيذ آليات "الموازنة التشاركية"، والتي تعمل الحكومة من خلالها على إشراك الشباب ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة التحديات التي تواجه المحافظات، واقتراح المشروعات والحلول العملية المناسبة لها.

واختتم اللقاء بمناقشة تفاصيل عدد من المشروعات التنموية والخدمية المرتقب تنفيذها في محافظة الشرقية، وعلى رأسها مشروعات الطرق، وبحث التحديات التنموية التي تواجهها، وذلك في ضوء التنسيق المستمر بين وزارة التخطيط والمحافظات لدفع عجلة التنمية تحت مظلة "رؤية مصر 2030".

وزير التخطيط محافظ الشرقية مشاركة الشباب المجتمع المدني التنمية الاقتصادية

