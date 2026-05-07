وزير التخطيط: 16.7 مليار دولار إيرادات سياحية خلال العام المالي 2024/2025

انطلقت، اليوم، فعاليات استضافة مصر للفعالية الدولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)، على متن إحدى البواخر التابعة لمجموعة Abercrombie & Kent، وذلك بعنوان "رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين: التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر خلال العقد المقبل".

وفي رحلة بحرية تعبر قناة السويس مرورًا بعدد من المدن والموانئ المصرية الأخرى، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تنعقد الفعالية بحضور Manfredi Lefebvre رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة والسفر، وجلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر، و300 من قادة صناعة السياحة والسفر على مستوى العالم، من بينهم وزراء، ورؤساء هيئات حكومية من مختلف دول العالم، وأعضاء المجلس العالمي للسياحة والسفر، وممثلو القطاع الخاص والغرف السياحية، والرؤساء التنفيذيون، وشركاء صناعة السياحة الدوليون.

كما شارك في الحضور الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، والدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات وكالات السفر والسياحة، ومحمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والقطاع السياحي الخاص في مصر.

وزير السياحة والآثار

وألقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كلمة ترحيبية استهلها بالترحيب بالحضور في مصر، أرض التنوع الفريد الذي لا يُضاهى عالميًا، بما تمتلكه من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة قادرة على تلبية اهتمامات السائحين من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى ما تتمتع به الدولة المصرية من خبرات واسعة ومتراكمة في قطاع السياحة.

وأوضح الوزير أن زيارة مصر تمثل تجربة تجمع بين الأصالة والتنوع، حيث تتيح للزائر تجربة متكاملة في مختلف جوانب الرحلة السياحية، بما في ذلك الاستمتاع بالمأكولات المصرية التقليدية وغيرها من التجارب الأصيلة التي تُثري تجربة السائح.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحسين تجربة السائحين في مصر، بما يُسهم في رفع معدلات رضاهم وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تطرق وزير السياحة والآثار إلى مفهوم القيادة المؤسسية، مؤكدًا إيمانه بأهمية وجود رؤية واضحة يتم من خلالها توحيد الجهود ومواءمة عمل فرق العمل لتحقيقها، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تحديدًا دقيقًا للاتجاهات العامة، إلى جانب اختيار الكفاءات القادرة على تنفيذ هذه الرؤية بكفاءة.

وأضاف أن هذا النهج هو ما تبنته الوزارة خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الحالية ترتكز بالأساس على إبراز التنوع الكبير الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري.

وأكد وزير السياحة والآثار على أهمية العمل الجماعي والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، موجهًا الشكر لفريق عمل الوزارة والهيئات التابعة لها على ما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية، ومشيرًا إلى تحقيق القطاع نموًا بنحو 20% خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في معدلات الإنفاق السياحي.

كما شدد على أهمية تحقيق التوازن بين إدارة المواقع الأثرية وتنمية القطاع السياحي، موضحًا وجود رؤية مشتركة وتنسيق مستمر بين قطاعي السياحة والآثار لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، الذي أسهم بالفعل في تنفيذ وتطوير عدد من المشروعات بالمناطق الأثرية بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وفي ختام كلمته، أكد شريف فتحي، على وجود التزام راسخ تجاه الشعب المصري والعالم بالحفاظ على الآثار وصون المواقع الأثرية للأجيال القادمة، مشددًا على أهمية الإدارة الفعالة للأزمات وتحديد الأولويات، والعمل على استعادة حركة السفر، ولا سيما حركة الطيران، بالتعاون مع الحكومات والجهات المعنية، خاصة في ظل التحديات والأحداث الإقليمية الراهنة التي أثرت على بعض الرحلات الوافدة إلى مصر.

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

كما شارك الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بكلمة رئيسة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم، موجهًا الشكر للسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار على الدعوة الكريمة للمشاركة باعتباره متحدثًا رئيسًا بالفعالية.

وأكد أن قطاع السياحة في مصر يشهد أداءً قويًا ومتسارعًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات التي نفذتها الدولة، بجانب جهود دعم وتطوير هذا القطاع.

وأوضح أنه رغم التحديات والأحداث العالمية المتلاحقة التي أثرت على القطاع، فقد نجح في استعادة زخم النمو وزيادة أعداد السائحين، بما يجعله أحد أبرز القطاعات المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن القطاع حقق معدلات نمو قوية عقب جائحة كورونا، بمتوسط بلغ نحو 25.2% خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يتجاوز متوسط معدلات النمو في العديد من الأسواق السياحية، مما يعكس قدرته على التعافي السريع واستعادة دوره كأحد أهم مصادر دعم الاقتصاد القومي، سواء من خلال توفير النقد الأجنبي أو خلق فرص العمل.

واستعرض الوزير عددًا من مؤشرات الأداء وفقًا لنتائج خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد السائحين لتصل إلى 17.4 مليون سائح خلال العام المالي 2024/2025، فيما بلغت الليالي السياحية نحو 179.3 مليون ليلة، إلى جانب تحقيق إيرادات سياحية قدرها 16.7 مليار دولار خلال نفس الفترة.

كما أظهرت البيانات تنوعًا متزايدًا في الأسواق السياحية المصدرة إلى مصر، مع ارتفاع مساهمة دول أوروبا الغربية والأسواق الآسيوية، الأمر الذي يعزز من مرونة القطاع ويقلل من الاعتماد على أسواق بعينها، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو سياحي مستدام خلال السنوات المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تستهدف تعزيز مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات الخدمية والإنتاجية. وأشار إلى أن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة من 2026/2027 إلى 2029/2030 تعكس استمرار توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، رغم التحديات العالمية والإقليمية المتسارعة، حيث تستهدف الخطة رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بنهاية فترة الخطة، مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية الرئيسة، وعلى رأسها الصناعة التحويلية، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة.

وأشار إلى أنه في ظل التحديات الراهنة والظروف الإقليمية الحالية، اتخذت الدولة المصرية مجموعة من القرارات المبكرة والإدارة الاستباقية في التعامل مع الأزمات، لافتًا إلى إشادة البنك الدولي بالإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الدولة المصرية تحرص على تنويع مصادر الدخل والأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام الأزمات، إلى جانب العمل على توفير حوافز استثمارية متنوعة، وتقديم خدمات عالية الجودة للمستثمرين في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع السياحة.

وأكد على أن قطاع السياحة لا يُعد رفاهية كما يعتقد البعض، بل يمثل قطاعًا حيويًا شديد الأهمية والحساسية.

كما شدد على أهمية مواصلة الترويج لهذا القطاع وزيادة الاستثمارات به، في ضوء مساهمته الكبيرة في الاقتصاد المصري واستمرار مؤشرات نموه الإيجابية.

وأكد الوزير على ثقته في وجود آفاق واعدة وفرص نمو كبيرة أمام قطاع السياحة المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تتمتع به مصر من بنية تحتية قوية، وتنوع اقتصادي، واستقرار سياسي يدعم جذب المزيد من الاستثمارات والسائحين.

وزير السياحة والآثار يوجه الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الدولي المهم

وفي ختام كلمته، وجه شريف فتحي، الشكر لفرق العمل من وزارة السياحة والآثار وخاصة من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمجلس العالمي للسياحة والسفر ومجموعة Abercrombie & Kent، والسيد Manfredi Lefebvre والسيدة جلوريا جيفارا بشكل خاص، على جهودهم جميعًا في التنظيم المُتميز لهذا الحدث.

كما قدم الوزير هدية تذكارية لـ Manfredi Lefebvre، عبارة عن مستنسخ لمركب الملك خوفو، مشيرًا إلى أن هناك مركبين للملك خوفو، تم الانتهاء من ترميم أحدهما وهي معروضة حاليًا داخل المتحف المصري الكبير، فيما يُجري العمل حاليًا على استكمال ترميم وإعادة تركيب المركب الثانية أمام الزائرين .

وقدم أيضًا هدية تذكارية للسيدة جلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر، عبارة عن مستنسخ لقناع الملك توت عنخ آمون، مؤكدًا على أن هذه الهدية ستظل تذكارًا لزيارتها للمتحف المصري الكبير.

كما أهدى عمرو بدر المدير الإقليمي لمصر والشرق الأوسط لمجموعة Abercrombie & Kent، هدية تذكارية على شكل تمثال الحارس للملك توت عنخ آمون، تقديرًا لدوره البارز في تنظيم هذه الفعالية المهمة، مشيدًا بدوره كأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع السياحة المصري، وما قام به من جهود للتنسيق والتواصل لإنجاح الحدث.

الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق على استضافة مصر لهذه الفعالية الدولية خلال لقاء السيد شريف فتحي بـ Manfredi Lefebvre ، وذلك قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير. كما أعقب ذلك لقاء آخر للوزير مع السيدة جلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر، خلال زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد في يناير الماضي، للمشاركة في فعاليات الدورة الـ46 للمعرض السياحي الدولي FITUR 2026، حيث تم خلال اللقاء بحث الترتيبات التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لهذه الفعالية.

