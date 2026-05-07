حينا .. انطلاق مشروع ضخم للتخطيط العمراني في قنا | صور

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، والذي يعد أحد أهم المشروعات الرامية إلى تطوير المناطق الحضرية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، والذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبتمويل من وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية SECO.



و​شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للوضع الراهن للمشروعات الحالية، ومناقشة مستجدات أعمال التصميمات والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات المرافق والبنية التحتية، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي قد تؤثر على سير العمل، تمهيدًا لوضع الحلول المناسبة لضمان استكمال المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

​كما تناول الاجتماع، مراجعة الدراسات التخطيطية المتعلقة بالكثافات السكانية المستقبلية، ومعدلات النمو العمراني بالمناطق المستهدفة، حيث تم استعراض التقديرات الخاصة بالزيادة السكانية والاحتياجات المتوقعة للخدمات والمرافق خلال السنوات المقبلة، بما يضمن توافق مشروعات البنية الأساسية مع خطط التنمية والتوسع العمراني المستقبلي بالمحافظة.

​وأكد محافظ قنا، أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والاستشارية، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الإنجاز.

​وأشار الببلاوى، إلى أن مشروع حينا للتنمية الحضرية المتكاملة، من المبادرات الرائدة، التي تركز على تطوير منظومة التخطيط العمراني، وتحسين استخدام الأراضي كأداة تمويلية فعالة، إلى جانب دعم السياسات، والتشريعات الحضرية، بما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية المحلية، ويسهم في توفير خدمات أفضل، وبنية تحتية أكثر استدامة للمواطنين.

​وأكد ممثلو برنامج الهابيتات، استمرار التعاون والتنسيق مع محافظة قنا في تنفيذ الدراسات والمخططات التنموية، بما يدعم جهود المحافظة في تطوير المناطق العمرانية وتحسين كفاءة الخدمات والمرافق، وتحقيق التنمية المتكاملة وفقًا لأحدث المعايير التخطيطية والفنية.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، وأحمد رزق، مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ولمياء المليجي، مدير برنامج التنمية الاقتصادية والسياسات الحضرية، والدكتور محمد حسين، مسؤول البنية التحتية بموئل الأمم المتحدة، والمهندس رامي البلتاجي، منسق استشاري التصميم والتنفيذ، ومحمد قناوي، منسق ميداني، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



