صحة قنا: إصدر 37 قرار غلق خلال مرور العلاج الحر على 222 منشأة طبية

أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، تحقيق عدد من الإنجازات الرقابية والتنظيمية خلال شهر أبريل، في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا وتحت إشراف الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية.

​وأوضح الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأنه تم عمل 187 مراجعة لمنشآت طبية تقدمت بملفات على منظومة التراخيص، مع مناقشة وحل المشكلات التقنية للأطباء المتقدمين، والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، كما تم ترخيص 7 منشآت طبية خاصة.

وأضاف صادق، بأن تم المرور على 222 منشأة طبية خاصة بالمحافظة، تم على إثرها إصدار 37 قرار غلق لمنشآت مخالفة، وإلغاء ترخيص منشأة طبية واحدة لوجود مخالفات جسيمة بها، وإعادة فتح 6 منشآت بعد تلافي المخالفات، بالإضافة إلى إصدار 66 إنذاراً لمنشآت ثبت وجود مخالفات بها.

​وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا،  إلى أنه تم الفحص والرد على 5 شكاوى بمنظومة الشكاوى وفحص 8 شكاوى أخرى تبين احتمالية وجود إهمال طبي بها، وجرى تحويلها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض بوزارة الصحة.

​وقال الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر، إنه تم تجهيز وتفعيل خطة المرور على المستشفيات ومراكز العناية خلال أيام عيد القيامة المجيد، حيث شملت المرور على جميع المستشفيات ومراكز العناية والحضانات، مع التأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري في حالات الحوادث الجماعية أو التسمم أو الحروق الجسيمة على مدار 24 ساعة خلال الأعياد.

​وأكد همام، بأنه في إطار الأنشطة التوعوية تم التنسيق مع إدارة تنظيم الأسرة وكلية الطب قسم النساء والتوليد بجامعة قنا، لعقد ندوة طبية تعريفية حول الألف يوم الذهبية، وتصنيف روبنسون والبارتوجرام، والحد من الولادة القيصرية، وأهمية الولادة الطبيعية، إلى جانب شرح آليات تشغيل غرف المشورة داخل المنشآت الطبية الخاصة.
 


