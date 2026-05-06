الإشراف العام
رئيس التحرير
بتبرع300 مليون..محافظ قنا يتفقد مشروع مستشفى مرزوق للرمد وجراحة الوجه والفكين

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سير الأعمال الإنشائية بمشروع إنشاء مستشفى مرزوق عبدالوهاب المرزوق للرمد وجراحة الوجه والفكين بمدينة قنا، في إطار متابعة المشروعات الصحية الجاري تنفيذها لتعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 

رافق المحافظ خلال جولته كل من: اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة، والحاج ناجى صديق، ممثلًا عن آل المرزوق بدولة الكويت، إلى جانب عدد من المهندسين المختصين بتنفيذ المشروع حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول معدلات التنفيذ ومراحل العمل المختلفة. 

وشدد محافظ قنا، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لاستكماله، بما يضمن دخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن لخدمة المواطنين. 

وأكد الببلاوي، ضرورة الالتزام باشتراطات الحماية المدنية ومعايير السلامة، موجهًا مديرية الصحة بوضع خطة متكاملة لتجهيز الكوادر الطبية والفنية اللازمة لتشغيل المستشفى مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن جودة المكان والخدمات والرعاية الصحية المقدمة. 

ولفت محافظ قنا، إلى أن المواطن في أمس الحاجة إلى سرعة افتتاح المشروع وتشغيله، نظرًا لما سيمثله من إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، خاصة في تخصصات الرمد وجراحات الوجه والفكين. 



وأشار الببلاوي، إلى أن المستشفى يقام على مساحة 4187 مترًا مربعًا، بتكلفة استثمارية تبلغ 300 مليون جنيه، مساهمة مقدمة من آل المرزوق بدولة الكويت ويضم المستشفى مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل عيادات الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وخدمات التشخيص، وأقسام إقامة المرضى وغرف العمليات، ووحدات الرعاية المتقدمة، وذلك إلى جانب الخدمات الفنية المساندة بما يحقق كفاءة تشغيلية متكاملة. 



وفي ختام جولته بالمستشفى، وجه محافظ قنا، الشكر لعائلة آل المرزوق وكافة الأشقاء بدولة الكويت على دعمهم المتواصل للمواطنين في محافظة قنا، وباقي محافظات جنوب الصعيد.
 


خدمات المحمول بين خفض الباقات وزيادة الأسعار.. إيه الحكاية؟

جسم حديدي غامض يظهر على شاطئ مطروح ويثير جدلا واسعا.. ما القصة؟

الزمالك بطلا للدوري المصري اليوم.. كيف يحدث ذلك؟

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

