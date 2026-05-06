قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يانيك فيريرا سبب إيقاف القيد رقم 16 للزمالك
الزمالك يطلب حكاما أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا
الرئيس السيسي: أمن واستقرار سلطنة عمان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وزير النقل: تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل الشهر المقبل
زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات
أول ولادة طبيعية ببلاش .. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
7 حالات لإنهاء الخطوبة في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين| تعرف عليها
نقل النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري
مصر وقطر تكثفان التنسيق لخفض التصعيد الإقليمي ودعم المسار التفاوضي
علامات الحزن تسيطر على نجل هاني شاكر في جنازته
شاحنة الفول المجروش تكشف أخطر محاولة لتهريب آثار بالمليارات عبر نويبع.. تأجيل الحكم إلى 3 يونيو
دار الإفتاء: يجوز طلب الرزق والتجارة خلال الحج بهذه الشرط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معرض للتعليم الأخضر.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الثامن لتربية قنا

مؤتمر كلية التربية بجامعة قنا
مؤتمر كلية التربية بجامعة قنا
يوسف رجب

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثامن"الدولي الخامس" لكلية التربية بقنا ، تحت عنوان " التعليم الأخضر الرقمي وإعداد المعلم: رؤى مبتكرة لبناء بيئة تربوية مستدامة"، والذى يعقد في الفترة من 6 – 7 مايو الجارى، وبمشاركة متميزة من باحثين وخبراء من داخل مصر وخارجها، في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الاستدامة والتحول الرقمي في التعليم، وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا.
 

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عصام الطيب، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، الدكتور محمد صبري الأنصاري، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المؤتمر، الدكتور محمد السيد، مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة ومقرر المؤتمر،و  طارق سعد الدين وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وقيادات التربية والتعليم بقنا، وقيادات الكلية الحالية والسابقة، والوكلاء، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من القيادات الإدارية بالجامعة والكلية.


 

وأكد الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن الجامعة تتبنى رؤية متكاملة لدعم التعليم الأخضر والتحول الرقمي، من خلال إطلاق مبادرات وممارسات للتحول الأخضر، وتطبيق منظومات ذكية تعزز الحوكمة والإدارة الإلكترونية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة.
 

وأشار سعيد، إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية رفيعة لتبادل الخبرات وصياغة رؤى حديثة تسهم في إعداد معلم قادر على توظيف التكنولوجيا، ومزود بالوعي البيئي، بما يتواكب مع متطلبات التنمية الشاملة.
 

وأشاد الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، بالجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة الجامعة في تطوير مختلف القطاعات، مؤكدا أن ما تشهده كلية التربية من حراك علمي يعكس إدراكا حقيقيا لتحديات المرحلة، ومثمنا أهمية المؤتمر في دعم قضايا التعليم المعاصر وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، بأن محاور المؤتمر تتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التحول الرقمي والتعليم المستدام، مشيرا إلى أهمية تطوير برامج إعداد المعلم بما يواكب التغيرات المتسارعة في البيئة التعليمية عالميا.

فيما أعرب الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن اعتزازه بما تحققه كلية التربية من تميز أكاديمي ومجتمعي، مؤكدا دورها المحوري في إعداد كوادر تعليمية قادرة على قيادة التطوير داخل المنظومة التعليمية.

وأشار الدكتور عصام الطيب، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إلى أن انعقاد المؤتمر يعكس وعي الكلية بأهمية الدمج بين البعد البيئي والتحول الرقمي في العملية التعليمية، مؤكدا أن إعداد المعلم لم يعد قاصرا على الجوانب التقليدية، بل أصبح يرتكز على الكفاءة التكنولوجية والمسؤولية البيئية، مشيدا بالدعم المستمر من رئيس الجامعة لأنشطة الكلية ومؤتمراتها العلمية.

وأوضح الدكتور محمد صبري الأنصاري، وكيل الكلية ونائب رئيس المؤتمر، بأن المؤتمر يناقش التحديات البيئية الراهنة، ويركز على آليات ترسيخ ثقافة الاستدامة، من خلال إعداد معلم واعٍ قادر على توظيف أدوات التعليم الرقمي في بناء أجيال أكثر إدراكا لقضايا البيئة.

كما استعرض الدكتور محمد السيد، مقرر المؤتمر، أهداف ومحاور المؤتمر، والتي منها تطوير نظم إعداد المعلم في ضوء متطلبات التعليم الأخضر الرقمي، وتعزيز التكامل بين التكنولوجيا والبعد البيئي داخل العملية التعليمية، ودور التعليم الأخضر في تعزيز الاخلاقيات البيئية، والذكاء الاصطناعى ودوره في تطوير المهارات البحثية والعلمية.


وتضمنت فعاليات الافتتاح تنظيم معرض التعليم الأخضر، إلى جانب عرض فيلم وثائقي استعرض نشأة الكلية وتطورها والبرامج الدراسية التي تقدمها.


قنا كلية التربية التعليم الأخضر جامعة قنا منظومات ذكية العملية التعليمية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

جهاز

كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف

ترشيحاتنا

خام تكساس

خام تكساس يتراجع أكثر من 12% دون 90 دولارا للبرميل

روسيا

هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات على عدة مناطق أوكرانية.. تفاصيل

معبر رفح

وصول دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين معبر رفح البري من الجانب المصري

بالصور

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

فيروس مميت في صمت.. هانتا ينتقل من الفئران للإنسان| اعرف الأعراض؟

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

إزالة 149 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أطباء يحذرون: تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد