معرض للتعليم الأخضر.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الثامن لتربية قنا

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثامن"الدولي الخامس" لكلية التربية بقنا ، تحت عنوان " التعليم الأخضر الرقمي وإعداد المعلم: رؤى مبتكرة لبناء بيئة تربوية مستدامة"، والذى يعقد في الفترة من 6 – 7 مايو الجارى، وبمشاركة متميزة من باحثين وخبراء من داخل مصر وخارجها، في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الاستدامة والتحول الرقمي في التعليم، وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا.



جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عصام الطيب، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، الدكتور محمد صبري الأنصاري، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المؤتمر، الدكتور محمد السيد، مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة ومقرر المؤتمر،و طارق سعد الدين وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وقيادات التربية والتعليم بقنا، وقيادات الكلية الحالية والسابقة، والوكلاء، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من القيادات الإدارية بالجامعة والكلية.





وأكد الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن الجامعة تتبنى رؤية متكاملة لدعم التعليم الأخضر والتحول الرقمي، من خلال إطلاق مبادرات وممارسات للتحول الأخضر، وتطبيق منظومات ذكية تعزز الحوكمة والإدارة الإلكترونية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة.



وأشار سعيد، إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية رفيعة لتبادل الخبرات وصياغة رؤى حديثة تسهم في إعداد معلم قادر على توظيف التكنولوجيا، ومزود بالوعي البيئي، بما يتواكب مع متطلبات التنمية الشاملة.



وأشاد الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، بالجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة الجامعة في تطوير مختلف القطاعات، مؤكدا أن ما تشهده كلية التربية من حراك علمي يعكس إدراكا حقيقيا لتحديات المرحلة، ومثمنا أهمية المؤتمر في دعم قضايا التعليم المعاصر وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، بأن محاور المؤتمر تتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التحول الرقمي والتعليم المستدام، مشيرا إلى أهمية تطوير برامج إعداد المعلم بما يواكب التغيرات المتسارعة في البيئة التعليمية عالميا.

فيما أعرب الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن اعتزازه بما تحققه كلية التربية من تميز أكاديمي ومجتمعي، مؤكدا دورها المحوري في إعداد كوادر تعليمية قادرة على قيادة التطوير داخل المنظومة التعليمية.

وأشار الدكتور عصام الطيب، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إلى أن انعقاد المؤتمر يعكس وعي الكلية بأهمية الدمج بين البعد البيئي والتحول الرقمي في العملية التعليمية، مؤكدا أن إعداد المعلم لم يعد قاصرا على الجوانب التقليدية، بل أصبح يرتكز على الكفاءة التكنولوجية والمسؤولية البيئية، مشيدا بالدعم المستمر من رئيس الجامعة لأنشطة الكلية ومؤتمراتها العلمية.

وأوضح الدكتور محمد صبري الأنصاري، وكيل الكلية ونائب رئيس المؤتمر، بأن المؤتمر يناقش التحديات البيئية الراهنة، ويركز على آليات ترسيخ ثقافة الاستدامة، من خلال إعداد معلم واعٍ قادر على توظيف أدوات التعليم الرقمي في بناء أجيال أكثر إدراكا لقضايا البيئة.

كما استعرض الدكتور محمد السيد، مقرر المؤتمر، أهداف ومحاور المؤتمر، والتي منها تطوير نظم إعداد المعلم في ضوء متطلبات التعليم الأخضر الرقمي، وتعزيز التكامل بين التكنولوجيا والبعد البيئي داخل العملية التعليمية، ودور التعليم الأخضر في تعزيز الاخلاقيات البيئية، والذكاء الاصطناعى ودوره في تطوير المهارات البحثية والعلمية.



وتضمنت فعاليات الافتتاح تنظيم معرض التعليم الأخضر، إلى جانب عرض فيلم وثائقي استعرض نشأة الكلية وتطورها والبرامج الدراسية التي تقدمها.



