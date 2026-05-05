تحرير 37 محضرًا وضبط 460 عبوة سلع منتهية الصلاحية في قنا.. صور

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، 460 عبوة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات القياسية، إلى جانب تحرير 37 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملات مكبرة استهدفت الأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان جودة السلع المعروضة وحماية صحة المواطنين.



وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن الحملات نجحت في رصد كميات من المواد الغذائية نظرًا لانتهاء فترات صلاحيتها أو عدم مطابقتها للمعايير الفنية، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، خلال الحملات الرقابية بمشاركة فعالة من أعضاء هيئة سلامة الغذاء، والقطاع الصحي، والرقابة التموينية، والوحدات المحلية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، بأن المديرية لن تتهاون مع أي محاولات لترويج سلع فاسدة أو التلاعب بقوت المواطنين، خاصة وأن المخالفات التي تم تحريرها شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادات صحية، فضلًا عن مخالفات تتعلق بنقص الأوزان في بعض المخابز البلدية.



وشدد القط، على استمرار هذه الحملات بشكل مفاجئ ودوري لضبط إيقاع السوق ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للجمهور، لافتًا إلى أن غرفة عمليات المديرية تتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بجودة السلع أو التلاعب بالأسعار.



ودعا وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، المواطنين إلى ضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها، وذلك في إطار خطة الدولة المتكاملة لتشديد الرقابة على الأسواق والسيطرة على تداول السلع الغذائية بما يضمن سلامة الغذاء.

