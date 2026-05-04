ترامب : لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على إيفرتون في الدوري الإنجليزي
ترامب : إيران هاجمت سفنًا دولية .. وحان وقت انضمام كوريا الجنوبية لتحالف أمن الملاحة
خلل حقيقي.. مصطفى بكري: صاحب المعاش كان بياخد 1000 جنيه بقوا 1800 بس
لقاء سويدان تكشف تفاصيل رحلتها مع العصب السابع
وزير الآثار يدشن محطة للطاقة الشمسية بالمتحف المصري الكبير | صور
أحمد موسى يوجه رسالة لحسام حسن على الهواء.. ويتمنى ضم هذا اللاعب للمنتخب
شعبة المصورين: تطبيق نظام جديد لتغطية الفعاليات الكبرى بدءًا من جنازة هاني شاكر
مسئول عسكري إيراني: أحداث الفجيرة نتيجة لمغامرة الجيش الأمريكي
بوتين: هدنة مع أوكرانيا يومي 8 و 9 مايو.. ورد ساحق على أي خروقات
إخطار الزوجة الأولى إلزامي..ضوابط تعدد الزوجات وفقا لمشروع قانون الاسرة
شاهد وصول هيفاء وهبي إلى القاهرة استعدادا لحفلها غدا
محافظات

يوفر 200 فرصة..محافظ قنا يتفقد فعاليات اليوم التوظيفي بالنادي الاجتماعى

يوسف رجب

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، فعاليات اليوم التوظيفي المفتوح، الذي أقيم بالنادي الاجتماعي بمدينة قنا، بالتعاون مع مجموعة شركات من القطاع الخاص، والذي يهدف إلى دعم الشباب من خلال تدريبهم وتوفير فرص عمل حقيقية لهم.

​جاءت الفعاليات بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد علي، مدير مديرية العمل، وسمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة، حيث تم تنظيم الحدث بالتعاون مع مجموعة شركات في مجال صناعة السيارات والنقل في مصر والشرق الأوسط.

و تابع محافظ قنا، إجراءات التقديم، مؤكدًا حرص الدولة على تنويع فرص العمل بما يحد من البطالة، ويدعم جهود التنمية، خاصة وأن هذه الفعاليات تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشباب اقتصاديًا وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

كما أشاد الببلاوي، بمستوى التنظيم والتعاون المثمر مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى استمرار المحافظة في دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تأهيل الكوادر، وفتح آفاق جديدة للتشغيل، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، ويعزز مسيرة التنمية داخل المحافظة.

​ومن جانبهم، أوضح ممثلو الشركة، أن اليوم التوظيفي يوفر أكثر من 200 فرصة عمل، ما بين فني ومساعد فني في تخصصات متعددة، تشمل اللحام والدهان والتجليد والتشطيب والفيبر والماكينات والميكانيكا، مع إتاحة فرص لذوي الخبرة وأخرى بدون خبرة، بما يفتح المجال أمام الشباب لاكتساب مهارات جديدة والانخراط في سوق العمل.

​وأشار ممثلو الشركة، إلى أن مقر العمل سيكون في العين السخنة، مع توفير سكن مناسب للمغتربين ووسائل انتقال، موضحين أن التقديم متاح للشباب من سن 18 إلى 35 عامًا من الحاصلين على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، مع ضرورة تحديد الموقف من الخدمة العسكرية.

​وفي السياق ذاته، أكد ممثلو الشركة، أن التعيين سيتم بعقود رسمية وفقًا لقانون العمل، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية والتأمين على الحياة والتأمين الطبي، إلى جانب رواتب تنافسية وحوافز وبدلات مختلفة، بما يضمن بيئة عمل مستقرة.

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون

