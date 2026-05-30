لزيادة المشاهدات.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء النصب والاحتيال وانتحال صفة رجال شرطة بالقليوبية

كشفت وزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام بعض الأشخاص بالنصب والإحتيال على أحد جيران صاحبة الحساب بالعقار محل سكنها عن طريق انتحال صفة رجال شرطة وتهديده بالإيذاء ومحاولة الإستيلاء منه على مبالغ مالية وسرقة بعض المتعلقات من الشقة سكنه بالقليوبية .

وبالفحص تبين أن المنشور قديم سبق تداوله عام 2019 ، وأمكن تحديد وضبط صاحبة الحساب القائمة على إعادة نشره (مقيمة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية)، وبمواجهتها أقرت بتمكنها من الحصول على المنشور من خلال إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى وأعادت نشره على صفحتها بالرغم من معرفتها بأنه قديم والإدعاء كذباً بكونه حديث لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.