طفل يقود سيارة ربع نقل في الشرقية.. والداخلية تضبطه ووالده

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام أحد الأطفال بقيادة سيارة "ربع نقل" بأحد الطرق بالشرقية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (طالب "سن 15" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بالشرقية) والده (مالك السيارة) وبمواجهة والد الطفل أقر بإرتكاب نجله الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 27/ الجارى حال قيامه بمساعدته فى العمل.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.