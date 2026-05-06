إزالة 37 كشكا وحالة إشغال بشوارع مدينة دشنا في قنا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، خلال جولته بمركز دشنا، بضرورة إزالة كافة الأكشاك المخالفة وحالات الإشغال بالمركز، مؤكدًا استعادة المظهر الحضاري للشوارع وتسهيل حركة مرور المواطنين، وذلك خلال جولة ميدانية تفقدية أجراها لمتابعة مستوى الانضباط بالمركز.

وأوضح محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية نجحت في إزالة 37 كشكًا وحالة إشغال في شوارع حيوية، شملت منطقة "طراد النيل" بمحيط المستشفى، وطريق "مصر – أسوان" الزراعي بنطاق دشنا.

وأشار الببلاوي، إلى أن الحملة استهدفت مراجعة الحالة العامة للشوارع والتأكد من مدى التزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، ومنع أي تجاوزات تعيق حركة السير.

وتابع المحافظ، أن المخالفات التي تم التعامل معها تضمنت إقامة أكشاك غير مرخصة في عرض الطريق، وتركيب "تاندات" حديدية متجاوزة للمساحات المسموح بها، ما تسبب في عرقلة حركة المشاة وتشويه المظهر العام.

وشدد الببلاوى، على استمرار هذه الحملات الدورية فى كافة مراكز ومدن المحافظة، لضمان الانضباط التام في الشوارع، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لضمان عدم عودة تلك الإشغالات مرة أخرى.