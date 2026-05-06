قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على طلب بعض الوزارات بالتعاقد لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية
يانيك فيريرا سبب إيقاف القيد رقم 16 للزمالك
الزمالك يطلب حكاما أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا
الرئيس السيسي: أمن واستقرار سلطنة عمان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وزير النقل: تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل الشهر المقبل
زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات
أول ولادة طبيعية ببلاش .. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
7 حالات لإنهاء الخطوبة في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين| تعرف عليها
نقل النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري
مصر وقطر تكثفان التنسيق لخفض التصعيد الإقليمي ودعم المسار التفاوضي
علامات الحزن تسيطر على نجل هاني شاكر في جنازته
شاحنة الفول المجروش تكشف أخطر محاولة لتهريب آثار بالمليارات عبر نويبع.. تأجيل الحكم إلى 3 يونيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التخطيط: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل 5% خلال الربع الثالث من 2025/2026

وزير التخطيط يستعرض النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026
وزير التخطيط يستعرض النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026
محمود مطاوع

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 "يناير – مارس 2026".

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مستهل عرضه، إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل "بشكل مبدئي" 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، موضحاً أن هذا النمو المحقق يُعد أعلى من المتوقع لنمو هذا الربع بسبب الأزمة الراهنة، حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.6% نتيجة لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد وساهمت في ارتفاع أسعار النفط.

ولفت الدكتور أحمد رستم إلى أن الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 شهد نموًا ملحوظًا في مختلف الأنشطة غير البترولية، حيث ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6%، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، فضلاً عن قطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 5.6%.

وفى ذات السياق، لفت الدكتور أحمد رستم إلى استمرار التعافى الجزئي لنشاط قناة السويس، موضحاً أن قناة السويس شهدت تعافياً تدريجياً في حركتها الملاحية، واستمرت  في تحقيق معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 23.6%، وذلك في ظل انتظام حركة الملاحة، والاستمرار في تقديم مختلف الخدمات الملاحية، رغم التوترات الإقليمية.

كما أشار الوزير، خلال عرضه، إلى استمرار تحقيق نشاط الصناعة غير البترولية تسجيل نمو إيجابي بنسبة 2.1%، موضحاً أن الإنتاج الصناعى الذي يعكسه الرقم القياسي للصناعات التحويلية شهد ارتفاعاً في بعض الصناعات الفرعية، حيث حققت صناعة الأخشاب نموًا إيجابيًا بنسبة 60%، وصناعة المركبات ذات المحركات بنسبة 27%، بينما سجلت صناعة المنتجات الكيماوية نمواً بنسبة 10%، وصناعة المستحضرات الصيدلانية بنسبة 8%، أما قطاعا الورق والصناعات الغذائية فحققا نمواً بمعدل 4%.

وأشار الدكتور أحمد رستم، خلال العرض، إلى أن نشاط التشييد والبناء شهد نمواً بنسبة 5.6%، خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بعد أن سجل انكماشاً خلال الربع السابق، ويرجع النمو المحقق إلى استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، منوهاً في هذا الصدد إلى ما شهدته مبيعات الحديد، والاسمنت من نمو خلال هذا الربع مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

ونوه الوزير، في هذا السياق، بأن النمو المحقق في نشاط التشييد والبناء، جاء في ظل توقعات المؤسسات الدولية بنمو كبير للقطاع، حيث تتوقع وكالة "فيتش" أن يرتفع معدل نمو القطاع من 4.1% في العام المالي 2024/2025، إلى5.6 % في العام المالي 2026/2027، ثم إلى 6.6% في العام المالي 2027/2028، مدعومًا بزيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة وتحديث الشبكة الكهربائية والتوسع في الطاقة المتجددة، فضلًا عن المشروعات واسعة النطاق في مجالات التنمية الصناعية والحضرية متعددة الاستخدامات، بما يُسهم في تلبية الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية والخدمية.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التى أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، لافتا في السياق ذاته، إلى ما تم توفيره من تسهيلات لازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات، فضلا عما تم بخصوص سداد جزء كبير من المستحقات الخاصة بالشركاء الأجانب، وهو ما ساهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024 إلى نحو 700 مليون دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى صفر مديونية بنهاية يونيو المقبل.

وفى سياق متصل، نوه الوزير إلى أن الكشف عن عدد كبير من الاكتشافات البترولية، واكتشافات حقول الغاز خلال شهري مارس وأبريل سيسهم في تحسين الإنتاج، ومن ثم انعكاسه على معدلات النمو الخاصة بهذا النشاط خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026.

وزير التخطيط أحمد رستم العاصمة الجديدة الاقتصاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

جهاز

كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف

ترشيحاتنا

مجلس الدولة

الفتوى والتشريع: أموال الوقف تؤول ملكيتها للواقفين إن كانوا أحياء أو للدولة في الوفاة

المتهمة

فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى أجنبية بالتجمع

صورة أرشيفية

تحرير 261 مخالفة متنوعة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية بالغربية

بالصور

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

فيروس مميت في صمت.. هانتا ينتقل من الفئران للإنسان| اعرف الأعراض؟

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

إزالة 149 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أطباء يحذرون: تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد