قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير للطلاب.. 8 أمور يحذر ارتكابها خلال التواجد في الجامعة
أبطال أوروبا.. هل تتكرر ملحمة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في أليانز أربنا
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة.. غدا
النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين
مصادر.. محمود ناجي حكمًا لـ مباراة الأهلي وانبي غدا في بطولة الدوري
الإنسانية في أبهى صورها.. صيدلي ينقذ حياة صغيرة تعرضت للاختناق بالمحلة.. صور وفيديو
وسط المحيط الأطلسي .. وفيات وإصابات بسبب مرض غامض على متن سفينة سياحية
طعن على المنشطات.. حسم مصير رمضان صبحي في وادا وكاس اليوم
مسؤول أمريكي: إيران اختلقت قصة الهجوم على السفينة
مدير البيئة بـ(OECD): مصر تحقق تقدمًا بيئيًا ملموسًا والهيدروجين الأخضر فرصة واعدة
الرؤية أونلاين لأول مرة.. تفاصيل قانون الأسرة للمسلمين بعد إحالته للجان المختصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط : الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا واسع النطاق ومتسارعًا

أحمد رستم
أحمد رستم
آية الجارحي

شارك الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة نقاشية بعنوان "تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي" ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر والمنظمة.

اداء الاقتصاد المصري



وأكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يعكس تحولًا نحو نموذج نمو أكثر مرونة وتنوعًا، مدعومًا بأجندة إصلاح شاملة واستجابات سياسات استباقية.

معدل النمو


وأوضح د. أحمد رستم أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا واسع النطاق ومتسارعًا عبر ستة أرباع متتالية، حيث ارتفع النمو من 2.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.4% في العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي.

القطاعات الاكثر نموا

وأضاف أن القطاعات الرئيسية خاصة قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة سجلت نموًا قويًا، متابعًا أن عدد من القطاعات الاستراتيجية تساهم بقوة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، وقطاع التجارة، إضافة إلى قطاع البناء والتشييد.

مرونة الأداء الاقتصادي 


وأضاف أن مرونة الأداء الاقتصادي تستند إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز التحول التكنولوجي وريادة الأعمال وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، متابعًا أن تنويع مصادر النمو من خلال الصناعة والزراعة والخدمات ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.

 ترسيخ التعافي الاقتصادي


وتابع أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن هدف الدولة في المرحلة القادمة يتمثل في ترسيخ ذلك التعافي ضمن مسار نمو أكثر استدامة وشمولًا، بما يشمل تعميق مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز توطين الصناعة، وزيادة القدرة التصديرية، والاستمرار في التحولين الرقمي والأخضر، مع التركيز على التنافسية، وكذلك الانضباط المالي.
وأشاد الدكتور أحمد رستم بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  (OECD)، من خلال البرنامج القطري لمصر، والذي يضم 35 مشروعًا حيويًا يتم تنفيذها بالتنسيق المشترك مع 20 مؤسسة وجهة حكومية مصرية، متابعًا أن ثمار التعاون لم تقتصر على الجوانب الفنية فحسب، بل أسست حالة من التفاعل البنّاء والتبادل المعرفي المستمر مع خبراء المنظمة، مما أتاح جذب أفضل الممارسات الدولية والاستفادة من الخبرات المتراكمة للدول الأعضاء، وتطويعها بما يخدم مستهدفات التنمية الوطنية.

برامج بناء القدرات


وأضاف الدكتور أحمد رستم أن برامج بناء القدرات التي قدمها البرنامج القطري لمصر ساهمت في دعم شركاء التنمية بالمؤسسات الوطنية مع تعميق قاعدة المعرفة، وتعزيز القدرة على التعامل مع المعلومات والبيانات، فضلًا عن تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الشفافية.

شارك بالجلسة النقاشية كل من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة مصر، والسيدة  منال كوروين، مديرة مركز السياسات والإدارة الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتورة هدى بركة مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية والمنسق الوطني لملف الذكاء الاصطناعي، وشارك عبر  الفيديو كونفرانس كل من السيد نيكولا بينو، نائب مدير إدارة الشئون المالية والمؤسسية بالمنظمة، والسيد جيري شيهان، مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالمنظمة.

الإصلاحات المالية ريادة الأعمال الاستثمارات التحول التكنولوجي النمو الاقتصادي معدل النمو برامج بناء القدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

ترشيحاتنا

معتمد جمال

أحمد شوبير يوجه رسالة إلي جماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

وزير الشباب والرياضة

وزيرا الشباب والبترول يعقدان مائدة مستديرة لتمكين الشباب في قطاع الطاقة خلال إيجبس 2026

كهربا

رئيس نادي إنبي: كهربا من أكثر اللاعبين التزامًا داخل الفريق

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد وفاه 3 أشخاص.. أعراض وأسباب والوقاية من فيروس هانتا

بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا

تقوي المناعة .. فوائد وأضرار الجوافة

الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد