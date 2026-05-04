مصادر.. محمود ناجي حكمًا لـ مباراة الأهلي وانبي غدا في بطولة الدوري

كشفت مصادر داخل لجنة الحكام عن استقرار أوسكار رويز رئيس اللجنة بالدفع بمحمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وإنبي غدا في بطولة الدوري.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه إنبي، يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ضد إنبي عبر شبكة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بشكل مباشر.

وتقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة، في محاولة لمواصلة الانتصارات وتقليص الفارق مع المتصدرين، بينما يأتي إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب

وكان إنبي قد تعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام بيراميدز بنتيجة 3-2، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء للفريق البترولي لتعويض التعثر، في مواجهة لن تخلو من الإثارة أمام الأهلي المنتشي بانتصار القمة.