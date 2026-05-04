جامعة حلوان الأهلية تعلن فتح باب التقديم للعام الدراسي 2026 / 2027



أعلنت جامعة حلوان الأهلية فتح باب التقديم المبكر للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها وبرامجها الأكاديمية للعام الدراسي الجديد 2026 / 2027، في إطار حرص الجامعة على إتاحة الفرصة أمام الطلاب للاستعداد لمستقبلهم الأكاديمي.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء رؤية الجامعة الهادفة إلى تقديم تجربة تعليمية متطورة تجمع بين التميز الأكاديمي، والتدريب العملي، والتأهيل الحقيقي لسوق العمل، من خلال برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات العصر.



وتوفر جامعة حلوان الأهلية بيئة تعليمية متكاملة، تضم بنية تحتية ، ومعامل حديثة، وكوادر أكاديمية متميزة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار والمنافسة.



ودعت الجامعة الطلاب وأولياء الأمور إلى سرعة الاستفادة من فترة التقديم والتعرّف على البرامج الدراسية المختلفة، تمهيدًا لاختيار المسار الأكاديمي الأنسب، وبما يضمن بداية قوية لمسيرتهم الجامعية.



🔗 رابط التقديم:

https://admission.hnu.edu.eg/