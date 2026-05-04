الأنبا بشارة جودة يلتقي الراهبات العاملات بإيبارشية أبو قرقاص وملوي

التقى نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الراهبات العاملات بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

التكريس علامة جذب للنفوس

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها الأب المطران، حيث قدم نيافته الذبيحة الإلهية، لأجل خدمة الأخوات الراهبات، حتى تكون خدمتهن دائمًا نورًا ونعمة للكنيسة.

تلا ذلك، لقاء أبوي بين الأنبا بشارة، والأخوات الراهبات، مقدمًا لهن كلمات التشجيع، حتى يكن دائمًا أدوات خير وسلام ومحبة لنشر الملكوت.

وألقى راعي الإيبارشيّة تأملًا روحيًا للحاضرين حول "نشيد المخلوقات والمشورات الإنجيلية"، مشيرًا إلى أن المكرّس مدعو ليتأمل في الخليقة، ويحافظ عليها برعايته.

وشدد راعي الإيبارشيّة أن المكرس عليه عيش المشورات الإنجيلية بشكل يجذب القلوب للمسيح على مثال السامرية، التي صارت كارزة ومرسلة للكرازة. فما أجمل أن يكون التكريس علامة جذب للنفوس، كما تضمن اللقاء أيضًا الصلوات الشخصية، وممارسة سر المصالحة، بالإضافة إلى مجموعات العمل.