حالة وفاة و7 مصابين.. القبض على سائق ميكروباص دهس 8 أشخاص في المرج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ميكروباص بالاصطدام بعدد من الأشخاص بمنطقة المرج بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بأنه حال سير قائد سيارة ميكروباص "بدون تراخيص" اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى الإصطدام بـ7 أشخاص "مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم" ، ربة منزل "تُوفيت مُتأثرة بإصابتها") وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.



أمكن ضبط قائد السيارة فى حينه (مقيم بمحافظة الفيوم) وتبين ارتكابه الحادث تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.