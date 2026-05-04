هياكل الدواجن صالحة أم ضارة للاستخدام الآدمي.. متخصصون يوضحون الحقيقة

في ظل تزايد الجدل خلال الفترة الأخيرة حول سلامة بعض الأطعمة، برزت تساؤلات عديدة بشأن حقيقة الأضرار الصحية المرتبطة بهياكل الدواجن، خاصة مع انتشار استخدامها في بعض المنتجات الغذائية.

وبين ما يتم تداوله من تحذيرات ومخاوف، يبحث المواطنون عن معلومات دقيقة وموثوقة توضح مدى خطورة هذه المكونات، وما إذا كانت تمثل تهديدًا فعليًا للصحة أم أن الأمر لا يتعدى كونه شائعات تحتاج إلى توضيح علمي.

علق الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة، على ما يُثار مؤخرًا بشأن “هياكل الدواجن” وما إذا كانت تسبب مشكلات أو أضرارًا صحية.

وقال أستاذ أمراض الدواجن ، إن هياكل الدواجن هي الهيكل العظمي للدجاجة، حيث يتبقى بعد فصل اللحم منها ما يُعرف بالهياكل، ويتم بيعها بالكيلو بسعر منخفض، وقد يستخدمها البعض كوجبة غذائية.

هياكل الدواجن لا تمثل ضررًا صحيًا ولا تُعد ناقلة للأمراض

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هياكل الدواجن لا تمثل ضررًا صحيًا ولا تُعد ناقلة للأمراض في حد ذاتها، لكن المشكلة الأساسية تكمن في مستوى النظافة أثناء التداول، حيث قد تُحفظ أو تُعرض في أوعية غير نظيفة قبل بيعها.



ولفت إلى أن المشكلة قد تكون أيضًا في الشكل العام لطريقة تداولها واستخدامها، مشيرًا إلى أن البعض قد يجد صعوبة في تقبل فكرة إعداد شوربة أو أطعمة منزلية باستخدامها رغم أنها تُستخدم في بعض البيوت.

كما حسم سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، اللغط المثار حول هياكل الدواجن، موضحًا المواصفات القياسية والضوابط الصارمة التي تحكم تداولها.

وصحح “السيد”، المفاهيم المغلوطة، مؤكدًا أن هياكل الدواجن تختلف تمامًا عن الأرجل؛ فالهياكل هي الناتج عن عملية تشفية الدجاج، بينما الأرجل منتج آخر له فوائد طبية وتجميلية، وتطلب الصين استيراده بكميات مفتوحة لاستخراج الكولاجين.

وفجر رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، مفاجأة بشأن مدة صلاحية الهياكل، مؤكدًا أنها تصلح للاستهلاك الآدمي ولكن بمدة صلاحية لا تتجاوز 3 أيام فقط كمنتج مبرد، محذرًا من شراء الهياكل المجمدة التي تباع بشكل عشوائي في الأسواق، معقبًا: "المواصفة القياسية ألزمت المجازر بصلاحية الأيام الثلاثة حفاظًا على الصحة العامة، وأي تجميد لها خارج المجازر المعتمدة يعد مخالفة للقانون".

وأوضح أن المجازر الآلية ونصف الآلية تستخدم تكنولوجيا متطورة تسمى "النزع الديناميكي" عبر ماكينات ألمانية وأوروبية يتخطى سعرها 100 ألف دولار، وتعمل هذه الماكينات على فصل بقايا اللحم عن العظم بطريقة آلية تمامًا دون تدخل بشري، ليدخل اللحم الناتج في صناعات المصنعات وفقًا للمواصفات القياسية الأوروبية.

ووجه رسالة طمأنة وتوعية للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة الشراء من مصادر موثوقة ويجب أن يكون المنتج داخل كيس مدون عليه رقم القرار الوزاري وتاريخ الصلاحية والانتهاء، علاوة على تجنب شراء الهياكل من الأسواق التي تجمعها وتجمدها بطريقة غير قانونية، فضلا عن التأكد من الطزاجة، موضحًا أن الهيكل الذي يذبح أمام المستهلك في المحلات آمن تمامًا، شريطة طهيه واستهلاكه خلال 72 ساعة.

وشدد على أن الدولة تفرض رقابة صارمة على المجازر لضمان وصول منتج آمن للمستهلك المصري، مشيرًا إلى أن الوعي بطرق التداول الصحيحة هو خط الدفاع الأول عن صحة المواطن.