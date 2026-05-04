طابا تنطلق نحو آفاق جديدة.. مخطط استراتيجي وفرص استثمارية واعدة

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة إعداد المخططات الاستراتيجية للمحافظات والمدن، بما يسهم في وضع رؤية متكاملة للخطط الاستثمارية تتماشى مع الإمكانيات المتاحة، وتحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس مصطفى عبده أحمد، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، إلى جانب المستشار القانوني للمحافظة، ورئيس مدينة طابا؛ حيث جرى بحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالمدينة، في ضوء القرارات الجمهورية الصادرة في هذا الشأن.

وناقش الاجتماع المخطط الاستراتيجي لمدينة طابا، والاستعمالات المقترحة للأنشطة المختلفة، خاصةً بعد التصديق على زيادة الحيز العمراني للمدينة ليصل إلى 1038 فدانًا بدلًا من 166 فدانًا، بما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية والتوسع العمراني المنظم.

كما استعرض الاجتماع القرار الجمهوري رقم 15 لسنة 2024، وما ترتب عليه من آثار، أبرزها عودة أراضي مدينة طابا إلى ولاية المحافظة بدلًا من هيئة التنمية السياحية، ومن بينها أرض ساحة العلم والمناطق المحيطة بها بمساحة 14 فدانًا؛ مع التأكيد على حق المحافظة في إدارتها بالشكل الأمثل، بما يحافظ على قيمتها التراثية ويحقق عائدًا اقتصاديًا يخدم أبناء المحافظة.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة طابا، مع التوجيه بالبدء في طرح عدد من هذه الفرص للاستثمار، بما يتناسب مع طبيعة المدينة ومقوماتها السياحية والبيئية، ويسهم في دعم خطط وجذب المزيد من الاستثمارات.